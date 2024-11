Detalji sa suđenja Urošu Blažiću.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje okrivljenom Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši za masakr u selima Dubona i Malo Orašje. Za danas je planiralo da se saslušaju vještaci, kao i da se izvrši uvid u dokumentaciju i saslušaju svjedoci koje su predložili advokati.

Inače, na jednom od prethodnih ročišta, postupajuća sudija Višeg suda u Smederevu navela je da očekuje da će u novembru biti završetak suđenja, te bi samim tim prvostepena presuda mogla biti izrečena i prije Nove godine!

Svjedočenje vještaka

Za sudsku govornicu izašao je vještak balističar koji je rekao da ostaje pri svom nalazu i mišljenju. On je na pitanje Glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Smederevu opisao karakteristike automatske puške:

"Puška ima okvir sa 30 metaka. Može da ispaljuje i pojedinačno i rafalno. Možete pucati i sa otvorenim kundakom i bez njega. Mogu se ispaljivati kratki rafali ili preko pet metaka", rekao je.

Tužilac: U puški koja je pronađena bio je okvir sa 12 metaka, da li postoje manji okviri?

Vještak: Ne znam, moguće da postoje.

Milan: Projektil ima čelično jezgro koje je namijenjeno da probija limove. Prilikom udara razvije se temperatura oko 2000 stepeni. To je pancirno, zapaljivo zrno.

Tužilac: Da li znači da kada to zrno pogodi tijelo da su veće povrede nego sa drugim?

Veštak: Ne, vještak nije siguran da li je pancirno zapaljivo. Sva ova zrna probijaju tijelo uglavnom.

Tužilac: U iskazu ste naveli da je Uroš pucao rafalnom paljbom. Da li je moguće da je pucao i pojedinačnom?

Vještak: Na osnovu broja čaura počeo je rafalnom paljbom. Da li je kasnije u toku kretanja pucao kratkim rafalnom ili pojedinačnim, ne znam ali je teoretski moguće.

Tužilac: S obzirom na to da su čaure nađene i kod spomenika da li je odatle pucao?

Vještak: On se kretao i pucao u više pravaca.

Tužilac: Na drugoj lokaciji gdje je pucao u blizini osnovne škole, da li je pucao iz blizine?

Vještak: Pregledom odjeće nema tragova prislona, ni čestica, što znači da on nije prilazio direktno. Mogao je da priđe metar i po.

Tužilac: Za lokaciju gdje je pucao iz pištolja, da li je prilazio bliže žrtvama?

Vještak: Mogao je da priđe do metar.

Tužilac: Da li je mijenjao okvir?

Vještak: Da, u pištolj staje 8 metaka, a ispaljeno je 15.

Advokat Mašović: Da li lice koje koristi automatsku pušku mora da bude obučeno?

Vještak: lako se obuči pucanjem iz oružja, to nije velika nauka. Sigurno je znao da puca, a koliko je obučen za to, to ne može da se utvrdi.

