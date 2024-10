Sudski vještaci su dovedeni u Specijalni sud gdje će danas biti saslušani.

Izvor: Kurir

Suđenje Urošu Blažiću, masovnom ubici iz okoline Mladenovca i njegovom ocu Radiši danas je nastavljeno u zgradi Specijalnog suda u Beogradu saslušanjem vještaka, ali i gledanjem snimaka koje je dostavilo Više javno tužilaštvo u Smederevu.

Danas će biti saslušani vještaci i gledaće se snimci i koje je dostavilo tužilaštvo.

Svjedočenje vještaka psihijatra

Za sudsku govornicu izašla je članica komisije Specijalne zatvorske bolnice koja je vještačila uračunljivost i duševno stanje Uroša Blažića i njegovog oca Radiše.

Vještak: U svemu ostajem pri pisanju Nalaza i mišljenju.

Tužilac: Kakav je vaš nalaz?

Vještak: U našem zaključku stoji da je Uroš mlađa punoletna osoba, da je ličnost u razvoju. Njegova intelektualna sposobnost je u nivou prosjeka. Nije pokazao nikakvu duševnu poremećenost. Njegovo duševno zdravlje odgovara kalendarskom uzrastu.Nismo registrovali toksikomaske zavisnosti od droge i alkohola. Ispitanik je sposoban da shvati krivični postupak.

Tužilac: Da li vam je Blažić spomenuo da je koristio suplemente trombolon i steroide?

Vještak: Nismo dobili podatak od ispitanika da je koristio bilo kakve supstance. Postavljana su mu pitanja da li je koristio nešto u tom kritičnom trenutku, on je negirao.

Branilac Blažića: Da li ste se susretali sa ljudima koji su koristili suplemente? (Blažić se brani da mu je testesteron koji je uzimao "pomutio razum")

Vještak: Da

Branilac Blažića: Koje su posljedice?

Vještak: S obzirom da nismo imali taj podatak, obično kada nemamo pokazatelja, mi se trudimo da pomoću ponašanja zaključimo da li je tokom postupka bio pod dejstvom nečega. S obzirom da ispitanik sam opisuje kritični događaj sa dosta detalja, mi smo zaključili da je bio svjestan. Ni na osnovu njegovog opisa kritičnog događaja nismo mogli da zaključimo da je došlo do halucinacija. Ni on sam to ne opisuje, niti smo mogli da dođemo do takvog zaključka na osnovu podataka koje smo imali. Korišćenje takvih suptanci je da bi se povećale fizičke performanse, ja pojedinačno mogu da kažem da je unio, ako je unio u organizam prije kritičnog događaja, nije bilo uticaja na njegovo ponašanje i rasuđivanje.

Branilac: To nije bilo moje pitanje. Koje su posljedice, na koji način utiču na ponašanje?

Tužilac: Protivim se ovom pitanju.

Sudija: Odbija se pitanje.

Advokat porodica Stefanović: Nalazom je utvrđeno da nema privremene duševne bolesti, moje pitanje je da li ste mogli da zaključite da li postoji psihopatija ili sociopatija?

Vještak: Koleginica je uradila testove kojima je provjeravala kakva je struktura ličnosti ispitanika. S obzirom da se radi o ličnosti čija je ličnost još uvek u razvoju, zbog toga to nismo napisali. Koleginica jeste napisala kako se razvija ličnost i kako bi to moglo da bude kada razvoj ličnosti bude završen. U nalazu piše da postoje indikacije da će njegova ličnost biti organizovana na taj način.

Advokat Stefanović: Da li ste stekli utisak da postoji kod prvooptuženog osjećaj krivice?

Vještak: Naš utisak je da je redukovana u odnosu na većinu njegovih vršnjaka.

Advokat: U nalazu ste naveli da postoji snižena tolerancija na frustraciju, je li možete to da objasnite?

Vještak: To podrazumijeva nedovoljno dobru sposobnost da se istrpi nešto što mu ne odgovara. Kod njega postoji smanjena ta sposobnost.

Advokat: Izjavili ste da je prvooptuženi osjetljiv ukoliko osjeti da mu je učinjena nepravda?

Vještak: Ovi zaključci su dobijeni tumačenjem testova i opisuju ličnost ispitanika. On je sposoban da testira realnost. Koleginica opisuje kako on doživljava ljude i situacije oko sebe. To se odnosi na opis crte njegove ličnosti.

