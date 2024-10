Uroš Blažić je komentarisao iskaz sudskog vještaka.

Izvor: Kurir/Marko Karović

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se održao nastavak suđenja Urošu Blažiću (21) iz Dubone kod Mladenovca, koji se tereti da je 4. maja prošle godine zvjerski ubio devet žrtava, a njih 12 teško ranio.

Uroš Blažić je tokom suđenja izašao za govornicu da prokomentariše nalaz vještaka.

Uroš: Htio sam da... Pitam... Iz kog razloga se... Ne treba razlog da se traži u... Postavljaju se pitanja... Tvrdnje.. Nisam vještaka razumio da imam psihopatske crte, da impulsivno reagujem... To mi je zasmetalo...To mi je zaparalo uši. Ja sam prošao sve testove. Kao da nikada nisam otišao na tu Vojnu akademiju. Radili su tamo i testove i testove ličnosti. Najbolje znate kakvi su to testovi za ministarstvo. Kako se sad odjedanput pravim na psihopatu, na krvoločnog ubicu. Htio sam da prigovorim, kako sam odjednom, ja sam te testove radio u aprilu 2022. godine, kako za godinu dana, bio sam korektna osoba, mogao sam da branim, da dobijem najmanje oficirski čin, a sad sam postao krvoločni ubica. Da se nađe nalaz sa VMA. Ne gađa se, ovdje sam spreman za službu, ovde sam psihopata.... Hoću da znam koji je tačno, hoću ja to da znam...", rekao je Blažić.

Podsjetimo, na suđenju su pored iskaza sudskog vještaka, prikazani i snimci, kao i fotografije prije i posle kobnog dana. Pušten je i jedan audio snimak na kome se čuju glasovi Uroša Blažića, njegove majke i oca gdje govore o oružju koje je Uroš Blažić nosio po kući.

(Blic/MONDO/J.D.)