Vještaci će govoriti na suđenju Urošu Blažiću.

Izvor: Kurir/Marko Karović

U Specijalnom sudu u Beogradu za danas je zakazan nastavak suđenja okrivljenom Urošu Blažiću (21) iz Dubone kod Mladenovca, koji se tereti da je u maju prošle godine bez ikakvog razloga ubio devet ljudi, dok je njih 12 teško ranio. Na današnjem ročištu očekuje se svjedočenje vještaka koji na prethodni glavni pretres nisu mogli da dođu.

Uroš Blažić, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu koja je podignuta u oktobru prošle godine, tereti se da je počinio masakr 4. maja 2023. oko 22.20 sati u selima Dubona kod Mladenovca i Malo Orašje kod Smedereva kada je bez ikakvog razloga pucao u nevine žrtve koje je tom prilikom i ovjeravao.

Uroš Blažić je na glavnom pretresu u avgustu za sudskom govornicom prilikom iznošenja odbrane priznao da je počinio zločin, ali nije želio da priča o detaljima svog krvavog pira. Na optuženičkoj klupi nalazi se i njegov otac Radiša Blažić, pukovnik Vojske Srbije koji se tereti da je nelegalno nabavio oružje kojim je njegov sin počinio nezapamćeni masakr.

Sudija Višeg suda u Smederevu, Lidija Jovanovski na prethodnom ročištu navela je da će svjedočiti još dva vještaka koja su bila u timu koji je utvrđivao psihiloško stanje okrivljenih. Takođe, na tom glavnom pretresu koji je bio 28. oktobra, veštak dr Marija Panić, koja je u Specijalnoj zatvorskoj bolnici sa svojim kolegama obavila psihijatrijsko vještačenje okrivljenog masovnog ubice Uroša Blažića, navela je da je on bio svjestan zločina koji čini.

"Uroš Blažić bio je svjestan kada je počinio krivično djelo u maju prošle godine. Prosto je nemoguće da je zločin počinjen u afektu, jer osoba koja u afektu počini ubistvo ne može da smisli, potom odlučno i precizno gađa i ubija žrtve", rekla je između ostalog vještak dr Panić.

Okrivljenom Urošu Blažiću nije se dopalo izlaganje i nalazi vještaka, pa je sramno komentarisao njihove analize i zaključke.

"Ovdje se traži neki razlog zašto se desilo ovo. To je u redu, ali ovdje se sada priča o mojim psihopatskim crtama i nekim psihičkim poremećajima. Kako je to moguće, kada sam samo godinu dana prije toga, u aprilu, išao na VMA, gdje sam prošao toliko psiholoških i psihijatrijskih analiza kada sam se prijavljivao za Vojnu akademiju? Pa me sada zanima kako je moguće da sam samo za godinu dana postao krvoločna zvijer, psihopata i ubica? Evo, neka mi kažu! Neka neko uzme te analize od ranije i ove sada, pa neka ih uporedi i kaže mi kakav sam, to zanima i mene i ostale ožalošćene", rekao je tada drsko Uroš Blažić, a potom mu je sudija Lidija Jovanovski oduzela riječ i uz pratnju pet stražara vraćen je u boks gdje sedi sa svojim ocem Radišom, koji je takođe okrivljen u ovom postupku.

Inače, Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši sudi Viši sud u Smederevu, ali se ročišta održavaju u zgradi Specijalnog suda u Beogradu iz bezbjednosnih razloga. Podsjetimo, prilikom pripremnog ročišta u smederevskom sudu, članovi ožalošćenih porodica skočili su na Blažiće u namjeri da ih linčuju kada su ih stražari uveli u sudnicu. Brzom i efikasnom reakcijom stražara, Blažići su nepovrijeđeni izvedeni iz sudnice.

(Kurir/MONDO/Ivana Vlajković)