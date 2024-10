Masovni ubica Uroš Blažić zaprepastio je svojim izjavama sve prisutne u sudnici.

Uroš Blažić bio je svjestan kada je počinio krivično djelo u maju prošle godine. Prosto je nemoguće da je zločin počinjen u afektu, jer osoba koja u afektu počini ubistvo ne može da smisli, potom odlučno i precizno gađa i ubija žrtve.

Ovo je zaključak vještaka dr Marije Panić, koja je u Specijalnoj zatvorskoj bolnici sa svojim kolegama obavila psihijatrijsko vještačenje okrivljenog masovnog ubice nakon što je on 4. maja 2023. u selima Malo Orašje i Dubona ubio devetoro i ranio 12 ljudi.

Nije bolestan

"U mišljenju koje smo dali i koje se nalazi u optužnici, stoji da je Uroš Blažić mlađa punoljetna osoba, koja je sposobna sama da rasuđuje o svemu što je uradila i zaključili smo da je duševno zdrav i da nije poremećen. Takođe smo utvrdili da je osoba u trenutku počinjenog krivičnog djela bila u svojoj starosnoj kalendarskoj godini i da nije zaostao za svojim vršnjacima, da se tako izrazim", rekla je juče u Specijalnom sudu u Beogradu, u nastavku suđenja Urošu Blažiću, dr Panić. Ona je pojasnila i da "duševno stanje ispitanika ne ukazuje na to da je imao neki raniji psihički problem koji je možda mogao da dovede do krivičnog djela koji je počinio".

"Ispitanik je bio svjestan svojih postupaka", rekla je i na pitanje tužiteljke Olivere Milojević "da li je okrivljeni koristio suplemente", odgovorila:

"Tokom ispitivanja smo zaključili da nije koristio bilo šta prije kritičnog događaja, kao i tokom izvršenja krivičnog djela. Postavili smo mu i direktno pitanje da li je koristio nešto prije zločina, rekao je da nije."

Podsjetimo, Blažić je tokom sudskog postupka pokušao da, za zločin koji je počinio i koji je priznao, "okrivi" steroide koje je navodno uzimao duži vremenski period, te da su mu oni "pomutili razum". Međutim, vještaci su jasno utvrdili da ih on nije koristio u vrijeme zločina i prije njega. Takođe, vještak je jasno navela i "da je utvrđeno da Blažić nije imao razloga da počini masakr".

Na izvještaj vještaka imao je primjedbu okrivljeni Uroš Blažić koji je, kako je većina prisutnih u sudnici juče komentarisala, nadobudno i bezobrazno stao za sudsku govornicu.

"Ovdje se traži neki razlog zašto se desilo ovo. To je u redu, ali ovdje se sada priča o mojim psihopatskim crtama i nekim psihičkim poremećajima. Kako je to moguće kada sam samo godinu dana prije toga, u aprilu, išao na VMA, gdje sam prošao toliko psiholoških i psihijatrijskih analiza kada sam se prijavljivao za Vojnu akademiju? Pa me sada zanima kako je moguće da sam samo za godinu dana postao krvoločna zvijer, psihopata i ubica? Evo, neka mi kažu! Neka neko uzme te analize od ranije i ove sada, pa neka ih uporedi i kaže mi kakav sam, to zanima i mene i ostale ožalošćene", rekao je drsko Blažić, a potom mu je sudija Lidija Jovanovski oduzela reč i uz pratnju pet stražara vraćen je u boks gdje sjedi sa svojim ocem Radišom, koji je takođe okrivljen u ovom postupku, ali za ilegalno oružje iz kog je njegov sin poubijao ljude.

Advokat Miloš Munić, koji zastupa nekoliko oštećenih, nakon glavnog pretresa osvrnuo se na ponašanje masovnog ubice.

"Jasno se može zaključiti da okrivljeni ne pokazuje ni najmanje kajanje zbog izvršenih krivičnih djela. Vještak psihijatrijske struke nedvosmisleno je potvrdio da je okrivljeni Uroš Blažić u vrijeme izvršenja krivičnih djela bio svjestan svojih djela i da je shvatao značaj svojih radnji. Sve ostale konstrukcije odbrane u pogledu navodnog uticaja steroida, usmjerene su samo na izbjegavanje krivične odgovornosti", rekao je za Kurir advokat Munić.

Šok snimak prikazan u sudnici

Na jučerašnjem ročištu prikazane su i fotografije, video i audio-snimci, kao i prepiske Blažića na Vocap grupi. U sudnici je prikazan i bizaran snimak, koji se nalazio u telefonu Uroša Blažića, a na kom se vidi njegov otac Radiša, obučen kao kauboj sa pištoljem za pojasom. Snimak je nastao u porodičnoj kući Blažića, nekoliko mjeseci prije masakra. Na njemu se vidi kako Radiša ulazi u prostoriju sa kaubojskim šeširom na glavi, naočarama za sunce i revolverom za pojasom. Pozira kod Novogodišnje jelke, a onda se stepenicama spušta do druge prostorije u kojoj se vidi postavljena trpeza. Dok se ukućani smiju, Radiša izgovara: "Dobar, loš, zao!", a prisutni se smiju još jače, dok on nastavlja: "Kažem, počnite sa jelom!".

Radiša Blažić je u nastavku suđenja, odgovarajući na pitanja tužiteljke, rekao da je taj pištolj pripadao njegovom sinu Urošu i da ga je on tog dana doneo kući "da se pohvali". Kada mu je tužiteljka predočila da se na snimku vidi dijete pored njega, tačnije njegov unuk, Radiša je naveo: "Bio je bezbjedan, nema municije. Uzeo sam ga iz metalne pregrade. Bio je bezbjedan".

Uhvaćen u laži

U Sudnici je pušten i audio-snimak razgovora okrivljenih Uroša, Radiše i Biljane Blažić iz aprila 2023. Blažići su za ručkom razgovarali o oružju koje, kako su konstatovali, treba skloniti na sigurno. Biljana u jednom trenutku pita supruga: "Je l ti teško da skloniš to negdje?", a on joj je odgovorio "da je već sklonjeno i da ne brine". Potom je okrivljeni Uroš potvrdio da su oni vodili taj razgovor mjesec dana prije masakra, kao i da je tu riječ o njegovom revolveru. On je juče naveo i da je pored revolvera imao još jedan pištolj sa pratećom opremom.

Okrivljeni Blažić je naveo i da je samo jednom pucao iz njega, kao i da je uvijek bio prazan. Međutim, kada je advokat tražio da se ponovo prikažu fotografije tog pištolja, jasno se videlo da je on bio napunjen. Tada je okrivljeni, pošto je uhvaćen u laži, konstatovao: "Vidim, pun je".

Htjeli da spale kuću ubice

U dvorište kuće Uroša Blažica u Duboni, koju od masakra obezbjeđuje policija, 26. oktobra pola sata posle ponoći bačena je zapaljiva tečnost na travnatu površinu. Vatra nije buknula, a policajac koji obezbjeđuje objekat primijetio je vozilo u kojem su bila dvojica muškaraca, a koji su se udaljili ka centru sela.

"Policajac je tada uočio manji plamen na travi u dvorištu kuće i sam ga je ugasio. Potom je pokrenuta potraga za sumnjivim vozilom i policija je identifikovala muškarce iz njega i sa njima obavila razgovor. U ovom trenutku se utvrđuju sve okolnosti slučaja", rekao je izvor Kurira i dodao da je o slučaju obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Podsjetimo, u avgustu 2023. nepoznata osoba je podmetnula požar u kući Uroša Blažića u selu Šepšin. Ni tada nije bilo povrijeđenih, jer je ta kuća od hapšenja Blažića prazna. Inače, u njoj je policija posle masakra pronašla arsenal oružja.

Nije htio da odgovara na pitanja

Milisav Miša Todorović, otac Dalibora Todorovića, kog je u školskom dvorištu u Duboni tokom svog krvavog pohoda ubio Blažić, obratio se novinarima nakon suđenja.

"Nije htio da odgovara na pitanja advokata Nebojše Perovića, jer je znao da će biti uhvaćen u laži. Takođe, njegov advokat je prekršio zakon, što nikako nije smio. Napisali smo prijavu advokatskoj komori da se pozove na odgovornost", rekao je Todorović posle suđenja.

(Kurir/MONDO/Nevena Davidović)