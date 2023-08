U Grockoj se desilo bizarno ubistvo 17. avgusta kada je M.J. kolima udario biciklistu koji je na licu mjesta stradao. Procurili su novi detalji ovog zločina.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Grocku je šokirao zločin od 17. avgusta kada je M.J. kolima udario biciklistu koji je nastradao na licu mjesta. Ubistvo se dogodilo u vinogradu M.J. koji je, prema nezvaničnim informacijam, posumnjao da mu biciklista krade grožđe i zbog toga da je udario kolima.

On je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio ubistvo. Mještani Grocke navode da su obojica dobro poznati u svom naselju, a žrtva je inače osuđena za krivično djelo silovanje.

"Obojica su dobri ljudi, sumnjam da je bilo namjerno. Žrtva se inače zvao Ljuba, tako ga svi znamo. Radio je u prodavnici ovdje, u kafani, ništa mu nije bilo teško. Ostaviš ga samog na njivi on radi, sve ti završi. Šta se to desilo ne znam, ima više verzija. Poslednjih nekoliko godina živio je kod jedne žene, nikada problema nije bilo. Znam da je bio u zatvoru, za silovanje, ali svi ovde kažu da mu je to bilo namješteno", kaže jedna žena.

Jedan čovjek koji je bio na licu mjesta nakon incidenta kaže da mještani sumnjaju da je žrtva doživjela infarkt u tom trenutku. Otkrio je detalje iz života obojice.

"Jeste Mirko došao do njega kolima i udario u biciklu, ali ne znam da li je od pada preminuo ili je doživio infarkt. Svakako treba sačekati obdukciju. Ljuba nije ovdje imao porodicu, ima ženu i dijete u Austriji ali mislim da nisu u kontaktu. On se ovde snalazio tako, bio vrijedan. Mirko je držao ranije video klub, živi ovdje sa sinom i bratom u velikom domaćinstvu, ima eto te vinograde, lijepo žive",naveo je on.

Još jedna žena je komentarisala ovaj slučaj i navela da mještani nikada nisu imali neprijatna iskustva sa njima dvojicom. Ona smatra da je M.J. mislio da ga neko potkrada.

"Ne znam da li su se međusobno poznavali, ali mora da postoji objašnjenje. Možda je Mirko sumnjao da mu neko krade grožđe, pa je naišao kad je Ljuba krenuo da ubere malo i mislio je da je on lopov", kaže ona.