Epidemiolog prim. dr Predrag Kon (67) najavio je da odlazi u penziju nakon 40 godina radnog staža. On je dodao da mu je neko to "sugerisao", ali nije htjeo da otkrije o kome se radi, i dodao da je to u suštini njegova odluka. Epidemiolog će se 26. decembra pozdraviti sa saradnicima i pripremiti dokumentaciju PIO fondu.