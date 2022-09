Bježanje Rusa iz zemlje zbog mobilizacije, dalo je avio-kompanijama prostora da podižu cijene letova zbog velike tražnje. Tako cijena karte za prvi slobodan sljedeći let iz Moskve do Beograda 24. septembra košta oko 10.000 eura u ekonomskoj klasi.

Nakon odluke Vladimira Putina o djelimičnoj mobilizaciji, počeo je masovni egzodus u toj zemlji nastala je opšta pomama za kupovinom avionskih karata, Rusi daju i hiljade eura za inostrane destinacije iz Moskve i Sankt Peterburga. Direktni letovi iz Moskve za Istanbul u Turskoj i Jerevan u Jermeniji, obije destinacije koje Rusima omogućavaju ulazak bez vize, rasprodate su istog dana, podaci su Avijasejlsa, najpopularnijeg ruskog veb-sajta za kupovinu letova.

Avio-kompanije koriste ovu situaciju da zarade, pa se tako cijene karata za letove u jednom pravcu kreću od oko 2.500eura, pa sve do preko deset hiljada eura. Dostupnost mjesta na letovima iz Moskve do Beograda mijenjaju se na svega nekoliko minuta, a u ovom trenutku prvi let je dostupan za nedjelju, 24. septembra. Tog dana, putnici mogu da odaberu jedan od četiri leta preko kompanije "Fly Dubai“.

Međutim, cijene karata na ovom letu su basnoslovne, a trenutno i najskuplje od svih dostupnih letova. Tako se cijene karata za let u jednom smjeru kreću od 8.000eur do 11.000eura. Sve cijene karata odnose se na ekonomsku klasu, Sljedeći dan kada postoji jedan jedini dostupni let iz Moskve za Beograd je ponedjeljak, 26 septembar. Međutim, karte nisu ništa povoljnije, te koštaju 10.000eura.

U utorak, 27, moguće je pronaći i nešto jeftinije karte preko kompanije "Fly Dubai" po cijeni od oko 3.000eura, a nešto skuplje su karte avio-kompanije "Turkish Airlines“, čije se karte prodaju po ceni od oko 4.000ura.

Za sjutradan, 28. septembra, dostupna su mjesta na preko 30 letova. Upravo ovog dana putnici mogu da prođu najpovoljnije, u poređenju sa prethodnim danima. Karte taj dan koštaju od 2.000eura. Prvi datum kada putnici mogu da kupe kartu jeftiniju od nekoliko stotina eura, oko 750, je 12. oktobar.

Kada su u pitanju povratne karte, one su dostupne od nedjelje. 25. septembra, a za jedini dostupan let tog dana, karta košta oko 8.000 eura.

Jeftinije Er Srbijom

"Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana u pojedinim domaćim medijima, kao i na društvenim mrežama, objavljene su spekulacije i neistinite tvrdnje u vezi sa cijenama karata Er Srbije između Beograda i destinacija u Ruskoj Federaciji. Ne ulazeći u razloge zbog kojih bi pojedini mediji i osobe željeli da šire neistine o navodno visokim cijenama karata, u cilju istinitog informisanja građana želimo da iznesemo precizne informacije s tim u vezi.

Zbog izuzetno velike tražnje od marta ove godine, karte za letove Er Srbije između Beograda i destinacija u Ruskoj Federaciji mogu se kupiti samo više dana, pa i nedjelja, unapred. Već duže vrijeme karte za sve letove u septembru su rasprodate. Kada je riječ o oktobru, ima još vrlo malo raspoloživih karata u prvoj polovini mjeseca.

U ovom trenutku, najniža dostupna cijena za avio-kartu u jednom smeru u ekonomskoj klasi između Moskve i Beograda je počev od 397 eura. Najskuplja dostupna karta u jednom smjeru u ekonomskoj klasi između Moskve i Beograda košta 567 eura. Kada je riječ o povratnim kartama iz Moskve do Beograda u ekonomskoj klasi, najniža dostupna cijena je počev od 816 eura, a najviša moguća je 1156 eura. Sve cijene su prikazane u totalu, odnosno sa uračunatim svim pripadajućim taksama", naveli su iz Er Srbije.