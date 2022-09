Srbin je pre dosta godina preživeo avionsku nesreću, kada je leteo sa svojom devojkom. Spasila ga je velika pribranost i to što je unapred znao šta treba uraditi u kriznim situacijama.

Jedan mladić na Reditu podelio je svoje tramatično iskustvo kada se avion kojim je putovao iznenada srušio. Tada je bio sa devojkom, a pukom srećom je uspeo da preživi. Kako je sam rekao, prošle su godine od tog nesrećnog slučaja, bilo je dosta preživelih prilikom samog pada, ali se dosta ljudi ugušilo od dima i vatre.

Ovo je njegova ispovest:

"Želim prvo da pričam o mom "mindsetu" o letu avionom pre same nesreće. Realno, uvek sam iskreno bio paranoičan u neku ruku prilikom leta aviona. Istina, vece su sanse da ce neko poginuti u autu na dnevnom nivou, nego da će avion pasti, ali opet sama činjenica da nemaš apsolutno nikakvu kontrolu nad tim me je užasavala. Prilikom svakog leta aviona, detaljno pročitam plan evakuacije i proučim, ostanem pribran ceo let, ne kljukam se lekovima i pokušavam da ne spavam. Je*iga, takav sam. Što se samog leta tiče, uvek sam se trudio da rezervišem mesto u blizini izlaza u slučaju evakuacije. Na kraju mi je mozda moja "mala" paranoja i spasila zivot.

Naime, desila se neka serija kvarova u avionu dok smo leteli, što je rezultovalo u kvarovima još veće mere, nakon čega se avion nenormalnom brzinom obrusio prema zemlji. Inače u takvim padovima, osim ako nisu baš neke nepredviđene okolnosti, znaš sigurno nekoliko minuta unapred, do čak 10 minuta da padaš. To u našem slučaju nije bilo tako - avion se veoma brzo obrusio. Trudio sam se u tom trenutku da ostanem pribran koliko je to moguće - a i nije baš moguće, kad imaš saznanje da ćeš možda umreti za koji sekund. Bukvalno sam gledao smrti u oči. Osećaj ne može da se opiše niti da se poredi ni sa čim. Mada, duboko u sebi sam se nadao da ću preživeti te sam morao da ostanem pribran da bih preuzeo radnje posle pada. Znao sam za činjenicu da čak oko 90%, možda i vise osoba preživi sam pad aviona. Ono što ubije čoveka je dim i vatra nakon pada.

Zategnuo sam patike, i devojka i ja, i čvrsto smo se pravilno zavezali sa pojasom, odnosno proverili smo pojas. Naravno, pre toga smo bili prinuđeni da stavimo masku za kiseonik. Zauzeli smo školski položaj (noge na zemlji, u ravni nešto pre kolena, sagnut sa rukama na potiljku) i jedino što nam je preostalo je da čekamo i da se nadamo da nećemo upasti u neku vodu. Nažalost, prilikom pada u vodu, more, okean, pa čak i reku, šanse za preživljavanje ekstremno opadaju.

Dogodio se i sam sudar. Ja sam bio totalno svestan. Iskreno, nije onako kako sam mislio da će biti. Možda smo samo imali sreće da je avion pao na drugu stranu, ali sila, iako jaka prilikom pada, nije bila ni blizu smrtonosna. Moram da se zahvalim pojasu, kao i sedištu na kom sam sedeo i sedištu ispred. Prošao sam svega sa polomljenih nekoliko prstiju (iz nekog razloga) i sa tim da sam bio vidno ugruvan, ali ništa što bi mi sprečilo kretanje.

Nakon pada, dim se ekstremno brzo širio duž celog aviona, a video sam lično i vatru. Kako smo bili tik uz izlaz, nekim čudom sam zadržao smirenu glavu, brže bolje se odvezao, pomogao devojci da se odveže, uhvatio je za ruku, ostavio sve stvari iza sebe i krenuo da trčim prema izlazu, odnosno izlaz je već bio uz nas. Izašli smo među prvima. Veoma bitna stvar: Ono što sam video dok sam bio unutra su stvarno scene užasa. Ne u smislu da je dosta ljudi poginulo prilikom pada. Ne baš. Ali mnogi ljudi su bukvalno sedeli zavezani kao da se ništa nije desilo. Ne mogu da objasnim zašto. Kao da su se nadali da će neka viša sila da ih izvuče napolje iz zapaljenog aviona koji svakog trena moze da eksplodira totalno. Bilo kako bilo, od 90% preživelih nakon pada, došli smo do brojke gde je većina ljudi stradala u tom avionu nakon pada.

Takođe, imali smo tu sreću da nismo pali u okean ili more, vec na poprilično dobar teren. Nakon što smo izašli iz aviona, odaljio sam devojku malo dalje, a ja sam pokušao da pomognem nekoliko ljudi da izađu iz aviona. Ubrzo nakon toga je došla spasilačka ekipa", ispričao je mladić do detalja svoje traumatično iskustvo.

Stvari koje su meni/nama spasile život: