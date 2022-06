Epilog nesreće u Nišu!

Devojka I. P. (28) koja je bila na motoru sa mladićem I. C. (34) kada je došlo do saobraćajne nesreće u Ulici majora Gavrilovića, preminula je jutros u KC Niš. Devojka podlegla teškim telesnim povredama koje je zadobila u sudaru.

Ona se prilikom nesreće nalazila na motoru marke "Kavasaki" kojim je upravljao I. C. (34), a koji se sudario sa automobilom marke "Reno senik" kojim je upravljala Nišlijka. Vozač motora I. C. hospitalizovan je u KC Niš sa teškim povredama. Do saobraćajne nesreće je došlo oko 16.45 sati jutros u Ulici majora Gavrilovića u naselju Donja Vrežina u Nišu.

Prema rečima očevidaca začuo se stravičan udarac. Žena koja se nalazila u blizini rekla je da je videla dve osobe u polusvesnom stanju. "Komšinica koja je upravljala 'renoom', polako je skretala, i kako sam čula od komšija, motocikl se velikom brzinom zabio u nju. Od siline udarca vozilo se zarotiralo, a ženska osoba je preletela preko kola", navela je.

Muškarac koji živi u toj ulici, rekao je da se tom ulicom juri i da je "kao staza za eksperimentalne brzine". "Tu je i autobusko stajalište, a nema pešačkog prelaza. Nesreće su dosad izbegavane samo zahvaljujući prisebnosti vozača. Ova ulica je prava, široka, dobra za velike brzine. Ali oni koji ovde voze, ne razmišljaju da ovde žive ljudi", kaže on.