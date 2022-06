Arkan je imao dva pištolja, od kojih je jedan držao na panciru.

Duga - jedan od najpoznatijih klubova u nekadašnjoj Jugoslaviji. Bilo je to mesto gde u koje su želelei da svrate svi - od estradnih do glumačkih zvezda. Ali bilo je i momaka sa one strane zakona, iako je, formalno, njima bilo zabranjeno da uđu. Ulaz u klub su čuvali bokseri braća Caković. I kako je jednom prilikom ispričao menadžer Vlada Perović, oni su izdržali 4-5 godina svakakvih tuča na vratima.

"Sve se to dešavalo jer smo pravili selekciju ko može da uđe. Pomagao mi je i moj školski drug tada načelnik beogradskog SUP-a inspektor Miroslav Bižić. Davao mi je podrške da u Dugi ne može da budu tuče. Govorio mi je ko je opasan ko nije. Savetovao ko da ne uđe", ispričao je svojevremeno Perović.

Jedan od onih koje je Biža zabranio je bio i Iso Lero Džamba. Ali ovaj uspe nekako da prevari vratare i uđe na silu.

"Biža je to saznao i došao je noću u dva sata. Onda mu je rekao - e sad izađi napolje. Džamba je morao da ga čeka napolju do 7 ujutru. Čekao je i cupkao dok je Biža unutra pio viski. Posle ga je u 7 odveo u stanicu. Ne znam šta je bilo posle, ali Džamba više nije dolazio", ispričao je Perović.

S druge strane, Željko Ražnatović Arkan je ulazio u Dugu. Vlada i on su se znali iz mladosti. Znali su se još kao deca.

"Ja sam ga i zaboravio. I kada se on vratio iz Nemačke došao je preko dana da me vidi. Rekao sam mu da u Dugu ne može da uđe... E onda me je zvao inspektor Bižić i rekao mi da njega moram da pustim jer su ga zvali da mi kaže kako Arkan mora da uđe u Dugu. I tako je Arkan ušao u Dugu. Bio je izuzetno korektan", ispričao je Perović.

Inače Arkan je imao dva pištolja. Prisetio se Perović kako je jednom prilikom Bižić oduzeo Arkanu pištolj.

"Vratari su mi rekli da je Biža uzeo Arkanu pištolj koji je krio na panciru kod vrata. Posle me Arkan tri dana jurio da mu Biža vrati taj pištolj, ali je ovaj rekao da mu ne pada na pamet da to uradi. Mislim da mu ga nikad i nije vratio", rekao je Perovć.

Jedan od žestokih momaka kome je ulaz bio zabranjen bio je i Ljuba Zemunac. Ali je ipak ušao...

"Zove me konobarica i kaže da mi je došao neki drugar iz Nemačke i da me čeka. Ja požurim, uđem skoro nigde nikog nema kad ono sedi Ljuba Zemunac sa kravatom u odelu pored disk džokeja. Naručio flašu viskija i sedi. Pozdravio se sa mnom. Bio je tu jedno sat i po, počastio je sve i otišao. Nikada više nije dolazio u Dugu. Njemu je važno bilo da uđe u Dugu", rekao je Perović pa se prisetio i peripetija koje je imao oko Ćentinog dolaska.

"Sa ćentinim bratom sam išao u osnovnu školu u Zemunu. Ćenta je bio korektan dečko. Njega sam iz drugarskih obzira morao da pustim ali se moji vratari nisu složili. Rekli su mi - ako pustimo njega, pustićemo celu buluimentu. E onda sam im jedan dan rekao da ne dođu na posao jer sam Ćentu morao da pustim. Došao je, sedeo je sat-dva, počastio sve i otišao", ispričao je Perović.