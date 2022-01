Ruta kojom se u noći nestanka kretao Splićanin Matej Periš rekonstruisana je pomoću snimaka sa nadzornih kamera i gotovo je potpuno poznata, međutim ni ovo nije dalo odgovor na pitanje - zašto se mladić u noći između 30. i 31. decembra njome zaputio, piše Kurir.

Izvor: AMGTV/Printscreen/Kurir/Ana Paunković

Međutim, iako se vjeruje da je Matej pijan i dezorijentisan istrčao iz kluba, njegov otac, ali i brojni hrvatski mediji navode drugačije i kažu da upravo snimci na kojima se vidi kako Matej trči ukazuju na to da je bio potpuno svjestan, odlučan i da je "znao gdje je krenuo", navodi Kurir.

Nakon što je beogradska policija zvanično, nakon pregledanih na stotine sati videa sa nadzornih kamera u blizini Beton Hale u Beogradu, objavila snimke sa 17 lokacija i praktično potpuno rekonstruisala Periševo kretanje kobne noći nakon što je u majici kratkih rukava istrčao iz beogradskog kluba "Gotik".

Pomoću ovih snimaka utvrđeno je da se Matej te noći trčeći kretao kroz Karađorđevu ulicu, pa ispod Brankovog mosta, pa kroz Travničku i Ulicu braće Krsmanović do restorana "Savanova" na Savskoj promenadi, pa sve do platoa na rijeci. Sumnja se da je upravo na tom mjestu Matej ušao u ledenu rijeku i zaplivao ponovo u pravcu kluba "Gotik". Da se kobne noći sve tako odigralo potvrđuje snimak rijeke na kom se vidi "objekat na površini vode" koji ide u tom smjeru, a što se poklapa sa poslednjim signalima sa mobilnog telefona Mateja Periša

Hrvatski mediji, pak kažu da se Matej po Beogradu i oko Beton Hale "izvrsno snalazio" i da se njegova trasa kretanja te noći skoro potpuno poklapa sa rutom koju predlaže internet navigacija nakon što se unese klub Magacin (bivši "Gotik") kao polazna tačka, a restoran "Savanova" kao odabrano odredište. Međutim, ono što "Slobodna Dalmacija" ne navodi je da je to trasa koju navigacija nudi ukoliko se krećete kolima, a ne pješke.

Dobro se snalazio

"Njegova i navigacijska ruta ne preklapaju se tek u jednom kraćem dijelu, nakon čega se Matej ponovno vraća na zadani put. U slučaju da je nekud namjeravao stići, za pretpostaviti je da se momak u stranoj zemlji oslonio na upute koje mu je ponudila mobilna navigacija", navodi Slobodna Dalmacija.

Hrvatski mediji sada navode sumnju da je Mateju možda ovu lokaciju poslao neko, "podijelio" preko nekog od četova na mobilnom telefonu, ko ga je tamo i čekao i da je zato mladić užurbano izašao iz kluba i trčao do tamo. I Matejev otac, Nenad Periš, više puta je napomenuo da mu se čini da njegov sin "trči prema određenom cilju".

"Nije trčao, kako vidim, a da ne zna gdje trči" – rekao je on.

Kako analiziraju hrvatski mediji, Matejeva trasa "dosta kontinuirano teče" ka finalnom odredištu. Matej, osim toga, ne uznemirava prolaznike, ne tetura se, sklanja se od vozila, spretno preskače ogradu ispred restorana na odredištu, u jednom trenutku usporava korak i na objavljenim snimcima ne djeluje dezorijentisano.

Ruta

Matej se na početku kreće putem koji je istaknut na Gugl mapi kao prikaz najkraće rute za vozače, stižući tako od kluba do Karađorđeve ulice. Krećući se levom stranom puta produžio je pravo i prošao ispod Brankovog mosta, pa je na raskirsnici zaustavio taksi.

Nije poznato šta je Matej upitao taksistu, ni šta mu je on odgovorio, ali je moguće, kako navode i hrvatski mediji, da je mladić tražio prevoz jer je shvatio da mu je odredište nešto dalje nego što je mislio. Ne treba zanemariti ni činjenici da je u zimskoj noći istrčao u majici kratkih rukava i da mu je tada već uveliko postalo hladno, iako je trčao.

Neposredno nakon kratkog razgovora s taksistom, Matej je nastavio da se kreće Karađorđevom i moguće je, navodi "Slobodna Dalmacija" da je skrenuo u Travničku ulicu jer je shvatio da ga Karađorđeva vodi dalje od rijeke, a on se uputio ka promenadi i restoranu "Savanova".

Kada je stigao do "Savanove", restorana koji tada nije radio, Matej je usporio hod, preskočio ogradu i kretao se oko zgrade restorana i tražio izlaz na Promenadu. Tu se spustio niz stepenice prema Savi, ali snimak sa nadzorne kamere se tu završava i, kako je policija objavila, ne vidi se šta se na tom platou dešava, da li je, kako se vjeruje, bio sam i zašto je ušao u vodu.

Šta može da se otkrije iz Matejevog telefona

Mobilni telefon nestalog Mateja nedostupan je od noći njegovog nestanka. Signal s njegovog telefona registrovan je upravo na platou kod "Savanove" gdje je, kako se sumnja, ušao ili pao u vodu. A poslednji signal "uhvaćen" je u blizini Velikog ratnog ostrva, što može ukazati da je Matej do tamo plivao, a da mu je mobilni bio u džepu. Po toj teoriji, to bi značilo da se mladić negdje na toj lokaciji utopio. Mobilni tefoni novije generacije uglavnom su vodootporni do dubine od oko dva metra i to samo nekoliko sati, tako da je telefon mogao da odaje signal baznoj stanici samo u toj situaciji.

Sudski vještak za mobilne telefone iz Splita rekao je za "Slobodnu Dalmaciju" da je dobijanje informacija iz Matejevog telefona sada ograničeno.

"Većina usluga koje se koriste na mobilnom imaju neke "bekapove" na Gugl drajvu i slično. Teoretski se do podataka može doći i bez uređaja ako se njegov broj reaktivira drugom karticom i resetuju se lozinke od mejla, tako bi se mogla napraviti rekonstrukcija kretanja. Jednostavnije rečeno: ako telefon ima uključenu lokaciju on u svakom trenutku prati gdje sam", rekao je on.

Što se tiče poziva i SMS poruka njih bilježi operater i može ih izvući, dok ove ostale preko interneta ne. Kod društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju može se dobiti sve što je na "oblaku", a to je moguće za Fejsubuk, Instagram i Telegram. Takođe se može od Fejsbuka i zvanično dobiti pristup nalogu u ovim situacijama u koje je uključena policija.

Što se tiče komunikacije WhatsApp-om, može se utvrditi jedino ako ima aktiviran backup na Gugl Drajvu. Što se tiče biometrijskih informacija korisnika (broj otkucaja srca, brzina hodanja…) sve zavisi da li je koristio neku aplikaciju za praćenje istih i koju. Sve to može pomoći da se lakše rekonstruiše njegovo kretanje kobne noći.

Izjave prijatelja

Cilj Matejevog izlaska iz kluba poznat je sigurno i njegovim prijateljima koje su inspektori MUP-a Srbije poligrafski testirali i ispitali. U bar jednom od tih iskaza, koje je su sada preuzeli hrvatski policajci, stoji gdje i zašto je Matej Periš išao. Činjenica da je izašao bez jakne, ukazuje na to da je namjeravao da se vrati u klub, a ne može biti isključeno da je trčao jer ga je neko čekao.

Ni jedan od njegovih šest prijatelja, s kojima je došao u Beograd i s kojima je te noći bio u klubu, za medije nije želio da ispriča šta se dešavalo te noći i zašto je Matej izašao iz kluba. Ovo je ostavilo prostora za sumnju da upravo oni znaju istinu o tome, zaključuje Kurir.