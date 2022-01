MUP Srbije saopštio je da je zvanično proširio istragu o nestalom državljaninu Hrvatske Mateju Perišu (27) na Smederevo, Požarevac i Pančevo.

U potragu za nestalim Splićaninom, koja traje petnaesti dan, uključeni su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, policijske ispostave za bezbednost na rekama, pripadnici Žandarmerije, Policijske brigade i policijskih uprava Pančevo, Smederevo i Požarevac, saopštio je MUP.

Pripadnici PU Smederevo i rečna policija pretraživali su i levu i desnu obalu Dunava na delu vodotoka koji je pod nadležnošću smederevske policije. Reč je o potezu od naselja Orešac, pa nizvodno do ušća Velike Morave u Dunav. To je područje od 25 kilometara. Od Orešca na 1124 km do ušća Morave na 1103 kilometru vodotoka.

Potraga se nastavlja, uprkos snegu i ledu, pomoću termovizijskih kamera koje prikazuju policajcima šta se nalazi ispod snega i iza zidova napuštenih objekata.

Podsetimo, signal mobilnog telefona Mateja Periša (27), nestalog mladića iz Splita, poslednji put je uhvaćen u blizini Velikog ratnog ostrva, na ušću Save u Dunav. Takođe pregledom video nadzora ka Pančevačkom mostu, Matej nije uočen, tačnije kamere ga nisu snimile da je uopšte izašao iz vode.