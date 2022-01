Kako se pojavila informacija da je Matej Periš (27) poslednji put razgovarao sa prijateljicom, Splićankom koja je u noći kad je nestao isto boravila u Beogradu, Nenad Periš je dao izjavu za hrvatske medije.

"Ona mi je rekla da je te večeri Matej pokušao da stupi s njom u kontakt, jer je videla da ima propušten poziv. Ja sam nju sreo na ulici ispred sedišta beogradske policije pre desetak dana. Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Ali, to je bilo pre 23 sata kada je on bio spojen na WiFi mrežu i kad je bila zabeležena njegova poslednja aktivnost na 'Vocapu", rekao je Nenad Periš za "Jutarnji list".