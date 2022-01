Pripadnici hrvatske policije boravili su u Beogradu, a nakon detaljne konsultacije sa srpskom policijom, zaključili su da bi Matejevi drugovi mogli da daju ključne informacije o slučaju.

Na juče održanoj konferenciji MUP-a Hrvatske, načelnik Uprave kriminalističke policije i pomoćnik direktora policije, Antonio Gerovac objavio je da su Matejevi drugovi sa kojima je krenuo u Beograd za Novu godinu, krucijalan izvor informacija. Detaljno su pretražene biografije svih prijatelja, a iz njih proizlazi da su svi obrazovani ili sportisti.

Večernji list ranije je objavio fotografije nastale u kombiju u kojem su bili Matej i prijatelji na putu za Beograd. Ekipa od sedam mladića iz Splita prvo je automobilima otišla u Zagreb, a zatim su tamo iznajmili kombi s kojim su krenuli 30. decembra u Beograd gdje su iznajmili apartman.

Ko je sve bio u kombiju za Beograd?

Među ekipom su bila dva brata, a navodno je riječ o sinovima poznatog splitskog preduzetnika. Jedan od njih studirao je na zagrebačkom PMF-u i sjedi odmah do vozača dok drugi brat sjedi do Periša. Osim njih i Mateja u kombiju su bila još četvorica mladića između 25 i 29 godina. Prema detaljima biografije zaključuje se da su svi obrazovani ili sportisti. Mladić koji sjedi u poslednjem redu skroz desno završio je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije i njegovi poznanici su za rekli da je iz uredne i ugledne porodice, a otac mu je vlasnik dobrostojeće građevinske i projektantske kompanije. On je Periša poznavao iz gimnazije Vladimir Nazor gdje su zajedno išli u školu.

Mladić se nije intenzivno družio s ekipom koja je krenula za Beograd već sporadično. Momak do njega završio je srednju Tehničku saobraćajnu školu, te se profesionalno bavio rukometom, a tokom karijere je igrao čak i za njemačke klubove. Trenutno je zaposlen kao radnik na splitskoj željeznici i još uvijek igra rukomet u jednom klubu niže lige.

Mladić za volanom pohađao je splitsku matematičku gimnaziju, ali nema saznanja da li je obrazovanje nastavio. Prema nezvaničnim informacijaama, u kombiju u drugom redu s lijeve strane bio i Matejev prijatelj o kojem se zna da je profesionalno igrao mali fudbal.

"Ja više ne znam šta reći. To su obični momci sa završenim fakultetima i svojim poslovima. Je li se neko od njih drogirao u Beogradu? To je potpuno nebitno za širi kontekst ove priče. Siguran sam da ništa ne skrivaju, pričao sam s nekoliko njih. Oni su svi istražiteljima kazali da ne znaju zbog čega je Matej istrčao iz kluba. Vjerovatno zato što je Matej upao u neki problem koji oni nisu vidjeli dok su sjedili za stolom, a računali su da je negdje s nekom curom. Nestanak su prijavili u razumnom roku, odmah ujutro iako policijska pravila nalažu da se to radi tek nakon isteka 24 sata. Koliko znam oni su policiji rekli da je došlo do nekih nesuglasica u klubu, ali policija je valjda procijenila da to nije bitno za istragu pa to nije ni službeno iznijela u javnost", zaključuje izvor hrvatskog portala Večernji.

Iako je veliki broj medija više puta pokušao da stupi u kontakt sa mladićima koji su te noći bili sa Matejem, informacije koje su dobili bile su vrlo šture. Oni su se nekoliko dana nakon saslušanja u MUP-u vratili nazad u Hrvatsku. Da li se radi o "zavjetu ćutanja" kao što su ovih dana sugerisali pojedini mediji za sada je nepoznanica. Hrvatski mediji navode da psotoji opravdan razlog zašto momci sa kojima je bio Periš ćute.

"Momci su dali izjavu tamo gdje su trebali, prošli su poligraf. Zar stvarno neko vjeruje da bi njih šestorica do te mjere uskladilo priču da ih ni srpska ni hrvatska policija ne bi ostavila na daljem ispitivanju. Kazali su mi da ne žele da istupaju u medije i lešinariti dok svi neizvjesno i tužno čekaju rasplet ovog događaja. Razgovaraju s onim ljudima s kojima trebaju. Zašto bi oni davali intervjue i svoje ime povezivali s nekom sumnjivom pričom? To ne znači da ne sarađuju i da nisu zabrinuti", kazao je sagovornik za hrvatski Večernji list.

Pogledajte i rekonstrukciju kretanja Mateja Periša koju su napravili policijski službenici nakon što su pregledali stotine sati materijala, snimaka sa svih nadzornih kamera sa trase kretanja Periša i okoline: