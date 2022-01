Nenad Periš, otac nestalog Mateja, od 31. decembra kada mu je javljeno da je njegov sin nestao u Beogradu, živi u agoniji. Za Mondo je pričao o detaljnoj istrazi koja traje danima, šta mu najteže pada, ali i na čemu je posebno zahvalan.

Izvor: Pink TV/Printscreen/MUP RH

Potraga za nestalim Matejem Perišem traje već 13 dana, srpska policija u saradnji sa Interpolom vodi istragu na kopnu i u vodi, a na terenu su psi tragači, forenzičari, profesionalni ronioci, ali i volonteri. Intenzivna potraga traje već danima, a Beograd je u ponedjeljak posjetila i hrvatska policija koja se uključila u istragu. Njima je omogućeno da pogledaju sve prikupljene informacije i dokaze, kao i snimke sa video kamera, na kojima je Nenad Periš, otac nestalog mladića, prepoznao Mateja.

Informacija koja daje nadu da će se ući u trag nestalom mladiću je signal mobilnog telefona Mateja koji je poslednji put uhvaćen u blizini Velikog ratnog ostrva, na ušću Save u Dunav. Kako se vjeruje, telefon je bio u Matejovom džepu kada je on ušao u ledenu Savu kod Beograda na vodi, a poslednji signal je uhvaćen oko kilometar i po nizvodno.

Nenad Periš za Mondo je komentarisao najnovija saznanja, koliko mu znači velika angažovanost i srpske i hrvatske policije, kao i cjelokupne regionalne javnosti. On je priznao da koliko god se trudi da razmišlja pozitivno, da se u jednom trenutku raspadne kao mjehur.

"Nije pronađen telefon, razgovarao sam sa pripadnicima policije. Izvršena je provjera signala telefona, uspostavljena je veza, poznato je i kad se javljao, gdje se javljao, zabilježene su sve komunikcije. Poslednje je komunicirao sa sestrom od prijatelja. MUP Srbije je kontakirao i sa proizvođačem telefona, da bi se utvrdilo koliko taj telefon može da bude u vodi i da ima signal. U pitanju je Samsung A 21+. Moj Matej je često bio na rijeci, radio je sa brodovima, pa je i ciljano kupio telefon koji je vodootporan, jer se dešavalo da često upadne u vodu", rekao je otac mladića, pa dodao:

"Veoma sam zahvalan što na ovom slučaju radi i srpska i hrvatska policija. Veoma mi je teško, stabilizujem se, a onda odjednom puknem kao mjehur. Jutra su mi najgora, često se noću budim. Najteže mi je kad uđem u realnost i shvatim šta se dešava. Svima je ovo veoma mučno, spreman sam na sve, samo da se riješi - rekao je Periš.

On je takođe dodao da Matejevi drugovi, koje mnogi razapinju zbog toga što se ne odazivaju medijima i što su se uputili nazad u Hrvatsku, nemaju nikakvih saznanja, koja bi promijenila istragu:

"To su mladi momci, oni su išli zajedno svi u osnovnu školu. Zamislite koliko je i njima sve ovo teško. Svima je mučno. O tim glasinama da su te večeri korišćeni narkotici u klubu, nemam šta da kažem. već sam pričao o tome i ponavaljam da je moj Matej bio sportista, aktivan i radan mladić, nikada nije posezao za opijatima", zaključio je Nenad Periš za Mondo.

Policija je prema izvorima iz istrage preuzela podatke sa svih baznih stanica u ovom dijelu Beograda, nakon što je Matej Periš u noći između 30. i 31. decembra istrčao iz kluba "Gotik" u Beton hali i nestao bez traga. Na osnovu snimaka nadzornih kamera u okolini Beton hale, ali i praćenjem njegovog telefona, može se sa velikom preciznošću utvrditi putanja njegovog kretanja od momenta kada je istrčao iz kluba 'Gotik', oko 1.40 posle ponoći. On je zatim preko Karađorđeve ulice otrčao uzvodno do restorana "Savanova" kod Beograda na vodi i tu se na jednom snimku vidi kako silazi do Save, ali se ne vidi i trenutak kad je ušao u vodu.