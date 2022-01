Nenad Periš se svaki dan čuje sa Matejevom majkom i njegovom djevojkom.

Izvor: MUP RH/Kurir/Ana Paunković

Nenad Periš, otac nestalog Splićanina Mateja Periša (27), otkrio je kako se osjećaju majka mladića i njegova djevojka. Periš kaže da je u svakodnevnom kontaktu sa njima i da one veoma teško podnose trinaestodnevnu potragu za nestalim Matejem. Njemu se svaki trag izgubio u noći između 30. i 31. decembra kada je izašao iz beogradskog kluba "Gotik".

Cijela porodica Mateja Periša, ali i prijatelji od toga dana su van sebe.

"Svaki dan se čujemo, teško im je. To je neko... Ja sam tu, možda mi je čak i lakše da neke stvari sebi predočim, a oni prate sve u medijima, na društvenim mrežama. Ja to ništa ne pratim. One slažu u glavi razloge svega ovoga, svaki dan se čujemo, teško je. Ne daj Bože nikome", kazao je otac nestalog mladića iz Splita.

Kako je istakao, mnogo mu znači podrška koju dobila od naroda u Srbiji.

"Hvala svim novinarima, svim ljudima u Srbiji koji mi daju podršku. Osjećam saosjećanje na svakom koraku, hvala i policiji. Ima informacija koje su plod mašte, ali se ne osvrćem na to. Ne bih želio da ovo preraste u neki rijaliti, sve ovo je teško. Ali mi daju nadu ove stvari koje sam rekao. Od puno ljudi u Srbiji sam dobio ljudsko saosjećanje. Neizmjerno hvala", naglašava Nenad.

Da podsjetimo, Matej Periš (27) nestao je u noći između 30. i 31. decembra prošle godine. Kako se vidi na snimcima kamera on je u 1.20 minuta napustio klub "Gotik" u Beton haki gdje je bio sa prijateljima u provodu. Pun sat je trčao ulicama oko Beton hale, a onda se spustio stepenicama na Savskoj promenadi ka rijeci.

Policija već 13 dana vrši potragu za nestalim Splićaninom. Ronioci pretražuju Savu i Dunav, a danas su se spuštali i niže od Pančevačkog mosta. Ptretraga terena u priobalju takođe ne prestaje, a i sam Nenad Periš je izjavio da mu je garantovano da će sve raspoložive službe tražiti Mateja dok ga ne nađu.