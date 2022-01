Nenad Periš je sa mora i o rekama ne zna ništa. Došao je da pita Renata Grbića za mišljenje i savet.

Otac Mateja Periša (27), mladića iz Splita koji je nestao u Beogradu, u Beton hali, u noći između 30. i 31. decembra, posetio je danas Renata Grbića, koji je dosad spasio više od 30 ljudi ispod Pančevačkog mosta. Nenad Periš je čuo je za Renata, odličnog poznavaoca reka u Beogradu, i otišao kod njega po savet, 13. dana od nestanka sina.

"Došao je da me pita za mišljenje i savet, nije mu bilo jasno da je signal mobilnog telefona uhvaćen kod Velikog ratnog ostrva, kako je to moguće. Najnovije informacije pokazuju da je Matej plivao u Savi, onda to znači da je doplivao do Ratnog ostrva i tu su ga bazne stanice locirale i to je to. Posle toga se gubi svaki trag", ističe Renato.

Kako naglašava, pretpostavlja se da je Matejev organizam dotle izdržao usled hladne vode i da je posle toga potonuo.

"Nije plivao dugo. Od Beton Hale do Ratnog ostrva nema više od 500 metara, možda ni toliko. Ali mnogo je voda jaka, i hladno je, što su sve otežavajuće okolnosti", navodi sagovornik.

Kako kaže, Nenad ga je pitao i ono najtužnije, ono što ne želi da prizna - kad bi telo moglo da ispliva.

"Bio sam iskren prema njemu, rekao sam mu da bi telo moglo da ispliva za nekih mesec dana, ali i da bih najviše voleo, kao i svi u Srbiji, da Matej bude živ. Opet, ta mogućnost da se krije... Niko ga ne poznaje, šta će da jede, pije... kad pričate i razmišljate logično... Nema šanse da se krije 11, 12 dana po ovoj zimi. Na Velikom ratnom ostrvu ima 10, 15 vikendica, ali neko bi ga video, a i šta bi jeo, od čega bi živeo", razmišlja nagas Grbić.

Kako dodaje, svi ga traže, a brat i on svakog dana su na čamcu, obilaze obale...

"Daj Bože da se svi varamo i da je dečko živ, ali kako dani prolaze, verovatnoća je sve manja. Svi bi bili srećni da je živ i da proslavimo taj njegov nov život", ističe Renato.

Kako kažem Matejev otac je mnogo zamišljen dok priča.

"Daleko bilo, nema veće kazne za roditelja od te da izgubi dete. Nenad se nada, jer nada umire poslednja, ali kaže, što više vremena prolazi, sve ima manje šansi, i biće tu sve dok se ne pojavi telo", zaključuje Grbić, prenosi Telegraf.

Nenad Periš ja kad je saznao da je Matejev telefon lociran kod Velikog ratnog ostrva došao kod Renata.

"On ima to sretno ili žalosno iskustvo spašavanje ljudi koji su ušli u Dunav. Ono što meni daje nadu je ako je taj mobilni imao poslednji signal kod ostrva, znači da je bio na površini, jer mobilni može dati singnal samo na površini vode. To mi daje nadu, iako shvatam da je prošlo trinaest dana i da je to više teorija. Došao sam da se raspitam kakva on ima iskustva sa ljudima koji su imali tu nesreću da su slučajno ili namerno upali u Savu ili Dunav", rekao je Periš.

Kako kaže, Renato mu je pomogao da shvati kako funkcionišu reke u ovo doba godine, s obzirom na to da o tome nema iskustva.

"Ja o reci ne znam ništa, dolazim sa mora. Pojasnio mi je neke stvari, kako Sava i Dunav teku na ovom delu. Teoretski je sve moguće, u praksi s obzirom na vreme koje je proteklo je malo drugačije sve. Mene nada naravno ne napušta, ne može me napustiti, ali u nekim stvarima moram biti realan i čekati", zaključuje Periš, prenosi Informer.