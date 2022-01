Povodom snimaka koji se od nestanka Mateja Periša pojavljuju u javnosti, niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da je na njima nestali Splićanin.

MUP Srbije objavio je rekonstrukciju kretanja Mateja Periša (27) koji je nestao u noći između 30.i 31. decembra nakon provoda u klubu "Gotik". Policijski službenici pregledali su stotine materijala, snimaka sa svih nadzornih kamera sa trase kretanja Periša i okoline i na osnovu njih napravili rekonstrukciju njegovog kretanja, od trenutka izlaska iz pravca Beton hale u 1.43 sati do momenta silaska do Save, u 1.52 sata posle ponoći, odakle mu se gubi svaki trag.Povodom najnovijih snimaka oglasio se i Matejev otac koji sina traži već 13 dana.

"Ja na tom snimku ne mogu prepoznati plivača, pa ni Mateja. Ono što očekujem je da se istraga nastavi do konačnog odgovora gdje je Matej, odnosno gdje je mobilni uređaj koji je otporan na vodu, hvala Vam", rekao je kratko Nenad Periš za 24sata.hr.

Na osnovu pregleda svih snimaka, jasno je da Matej, tvrdi MUP, od trenutka izlaska iz Beton hale, sem taksiste koga je zaustavio i sa kojim je policija obavila razgovor, nije bio u kontaktu i interakciji ni sa jednim drugim licem. U potragu su između ostalih uključeni pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, kojoj je nestanak i prijavljen, Policijske ispostave za bezbjednost na rekama, pripadnici Žandarmerije, Policijske brigade kao i pripadnici policijskih uprava Pančevo, Smederevo i Požarevac.

U cilju pronalaska Mateja Periša preko Interpola obaviještene su i policije zemalja u okruženju.

Nakon detaljne istrage koja je ušla u14. dan nije dala rezultate postavlja se pitanje šta će se desiti ako Mateja uopšte ne pronađu. Po Zakonu o vanparničnom postupku, jedan od razloga za proglašenje nestalog lica za umrlo postoji onda kada o životu tog lica nije bilo nikakavih vijesti u proteklih 5 godina, a okolnosti pod kojima je nestao čine vjerovatnim da više nije u životu.

Sporne snimke komentarisao je juče na vanrednoj konferennciji za novinare načelnik Uprave kriminalističke policije Hvratske Antonio Gerovac.

"Što se tiče snimka na kome se vidi nepoznat muškarac da pliva u Savi mogu da kažem da je snimak autentičan, o tome da li neko pliva u Savi ili ne, to je predmet diskusije. U to ne bih ulazio", istakao je Gerovac i dodao da ne postoji policajac koji će reći da je on sigurno ušao u vodu.

Podsjećamo na društvenim mrežama pojavio se snimak Mateja Periša sa Savske promenade između dva mosta. Na zumiranom snimku se vidi kako silazi niz stepenice. Ipak, u jednom dijelu se navodno vidi da Matej nije sam i da ga neko tuče nakon što je sišao niz stepenice. Prema snimku je jasno da Periša niko ne juri, ali nije sasvim jasno šta se dogodilo na dnu stepeništa. Iako je snimak dosta nejasan u jednom momentu kao da se pojavljuju dvije osobe i da se naguravaju. Zatim se snimak prekida. Pored ovoga, pojavio se još jedan snimak, na kome Matej Periš trči kroz beogradske ulice, ali ovog puta iz drugog ugla. Na njemu se vidi kako se trčeći kreće Karađorđevom ulicom i ide prema Brankovom mostu.

