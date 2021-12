U novoj epizodi emisije "Realna priča" srpski doktor Branimir Nestorović otkrio je najintimnije stvari iz svog života!

Izvor: MONDO

Dr Branimir Nestorović je superstar među ljekarima! Nema osobe koja za njega nije čula, a mnogi roditelji čiju je djecu izliječio za njega imaju samo reči hvale. Gostujući u emsiji "Realna priča" otkrio je da je kao dječak bio užasno nemiran i da je pravio mnogo problema - bio je, kako kaže, vođa bande.

"Bio sam nemoguć, stalno sam bio razbijene glave i drugima sam razbijao glave. Bio sam strašno nemirno dijete, dobijao sam neviđene batine i vrlo sam zahvalan babi i majci na tome zato što bih vjerovatno umro, poginuo bih da me nisu toliko tukle. To su bila potpuno druga vremena, ja sam bio šef jedne bande dječaka, tu je bila druga banda dječaka i mi smo se redovno tukli oko teritorije, kamenicama. I onda naravno, nekad ti dobiješ batine, nekad oni. Ta priča se tragično završava jer se Aca, koji je bio šef te suprotne bande, udavio jedno ljeto u Savi, pa se ta grupa raspala".

Danas je poznati doktor, pedijatar i pulmolog, ali kada je upisivao fakutlet, medicina nije bila njegov izbor.

"Imao sam neke svoje ideje, kao i svi klinci, da upišem astronomiju, filozofiju, da se bavim muzikom... Brat mi kaže ’idi na more malo odmori se, pa kad se vratiš ćemo da vidimo šta ćemo’. Ja odem, oni me upišu na medicinu, nisam morao da polažem prijemni pošto sam bio vukovac. Čeka me indeks, ja kažem pa nisam to htio, a on kaže ’imaš već sve knjige’. Biologija me interesovala, a posle sam se našao u medicini", priča dr Nestorović za "Realnu priču", dodajući da mu je na početku bilo teško da radi sa djecom, ali sada ni za kakve pare ne bi radio sa odraslima.

On voli da čita, da piše, nedavno je završio i treći dio svoje knjige "Između dva svijeta", a na pitanje kakav je njegov stav o životu, odgovara:

"Nema potrebe da ljudi drame, ljudi vrlo često drame. Život je lijep, život je stvarno lijep, uglavnom je lijep. Mislim, ono, polupuna, poluprazna čaša, zavisi kako ga posmatraš. Život ima puno problema, to je borba, ali je generalno lijep. Moj pokojni šef koji je bio jedan prizeman, u smislu realan čovjek, on je govorio da u životu sve mogu da ti uzmu osim dana koji je bio divan, taj dan će ostati divan. Treba da se trude ljudi da stvaraju neke lijepe uspomene, trenutke da dožive sa ljudima koji su im bliski i uopšte mi se ne sviđa ovo neprekidno slikanje telefonom, nekako izgubiš tu taj utisak".

Pedijatar ističe da ne zna koja je najveća predrasuda o njemu, ali se prisjeća neobične situacije koju je doživio.

"Meni je bilo interesantno par puta kada sam postao selebriti, šta god to bilo, ja na pumpi, točim gorivo, kaže mi pumpadžija, a vi tako dođete i točite gorivo, nemam pojma šta su očekivali, da imam tjelohranitelje. Mislim ja stvarno živim potpuno običan život, u smislu tabloida potpuno sam neinteresantan. Niti imam ove klinke, sponzoruše, niti imam skupe hobije, niti se bavim nečim zabranjenim, baš ništa... Volim muziku, bez muzike ne bih mogao da preživim, možeš sve da mi uzmeš, ali muziku kad bi mi uzeo to je stvarno katastrofa. Kod mene stalno nešto svira, i ja sam jedno vrijeme svirao, jedno vrijeme sam ozbiljno svirao, sad nabadam po onim mojim gitarama".

Na pitanje da li ga zanima mišljenje drugih ljudi, kaže da mu je uvijek "najvažnije da zadovolji svoju savjest".

"Ja imam taj neki čudan stav da mi je važno da svoju savjest zadovoljim, ne mogu pred sobom da ispadnem loš, trudim se da zadovoljim to što ja osjećam i to je težak put. Cijela moja karijera su neprekidni sukobi jer ne možeš uvijek da kažeš sve, prećuti nešto, ali meni to ne ide baš najbolje".

Dr Nestorović dodaje i da "cio život sve radi sa strašću, ponekad potpuno pogrešno, ali ja i kad griješim griješim sa strašću, punog srca".

Poznati lekar ima 67 godina, a uz osmjeh kaže da je brinuo da li će preživjeti 62. godinu, jer su upravo u tim godinama umrli njegovi otac i majka.

"Imao sam dvije velike krize u životu, prvo sa roditeljima, oboje su rano umrli, oboje u 62. Kad sam ja navršio 62, reko' samo da preteknem ovu godinu, zbog djece, pa će biti dobro. Posle sam imao problema sa djecom, sa zdravljem djece, ali boriš se. Život te uvijek stavlja na testove, ima neki razlog zašto je to tako, mi ne znamo tu veliku igru, ne znamo ta pravila do kraja. Mislim da svi imamo neku ulogu u životu, da nam je neka uloga namijenjena. Tragedije dolaze da se vidi ko je kakav", poručuje.

Doktor ne krije da prima poklone od pacijenata, ali ne u novcu.

"Primam ove naturalne, slatko, ajvar, brašno sa potočare... Novac nikad nisam primao, to mi je baš odvratno, to je nekako baš prostitucija. Koverta, staviš ga u džep, plaćen si, to je baš kao prostitutka. Rakiju i to primam jer većina ljudi koja to donese stvarno donese punog srca, to je lični poklon, kad ti neko donese nešto što je uložio napor da pripremi za tebe".

Iako je veoma optimističan i gotovo uvijek nasmijan, doktor priznaje i da često plače, a otkriva i šta ga najlakše rasplače.

"Ja plačem. U poslednje vrijeme najviše kad Nole osvoji turnir, kad neki naši sportisti nešto urade, plačem na te neke rodoljubive spotove, na lijepe filmove... Na ’Košare’ sam plakao kao kiša. Kad sam tužan, to mnogo bolje kontrolišem", zaključuje Nestorović.