Ljudi se masovno sklanjali kako ih bahati vozač ne bi pregazio kod hale Pionir na Novom Beogradu.

Izvor: INSTAGRAM/MOJ_BEO_GRAD / SCREENSHOT

Isplivao je još jedan snimak koji pokazuje kako vozači misle samo na sebe (a neki ne misle ni na sebe).

Sneg dovoljno otežava kretanje po beogradu, ali kao da to nije dovoljno, danas je kod hale Pionir jedan vozač smatrao da svojim vozilom baš treba da ide po trotoaru. I dok on tera džipa po pešačkoj zoni, upravo su pešaci ti koji se njemu sklanjaju kako bi prošao.

Incident koji se dogodio kod hale Aleskandar Nikolić je prolaznik snimio i objavio video na Instagram stranici "Moj Beograd". Građani su odmah reagovali u komentarima, te su se prekori samo nizali.

"On to radi samo iz razloga jer zna da će proći nekažnjeno. Na stranu to što je bahata volina", "Što skuplji auto, to veći dunster za volanom istog", stoji u komentarima onih koje je bahati vozač naljutio.

Pogledajte 00:15 Vozi po ivičnjaku Hala Pionir Rade Končar Vozi po ivičnjaku Hala Pionir Rade Končar Izvor: Instagram/Printscreen/moj_beo_grad Izvor: Instagram/Printscreen/moj_beo_grad

Ipak, bilo je i onih koji su se našalili: "Što bahat? Baš vozi polako, pazi na pešake".