Srpski doktor, Milanko Šekler, bijesan zbog dizanja tenzije novim sojem korona virusa, evo šta kaže!

Izvor: Prva/screenshot

Cio svijet je uznemirila vijest da je u Južnoj Africi otkriven novi soj korona virusa, koji je vrlo brzo proglašen zabrinjavajućim i dobio je naziv omikron. Svjetski mediji o njemu pišu kao o najopasnijem soju do sada jer ima najviše mutacija, a evo šta su o tome rekli srpski stručnjaci u Jutarnjem programu na TV Prva.

"Kad se izvuku riječi koje namerno privlače pažnju, onda se dobije ovako nešto. Mislim da je to jasno upozorenje da se to ne smije ignorisati. Jedanaestog novembra je otkriven soj, relativno brzo je dobio naziv zabrinjavajuća varijanta, što pokazuje da on ima neki prilično ozbiljan potencijal, ali to su još uvijek relativno mali brojevi. Vidi se sposobnost tog prenošenja, to je trenutno Južnoafrička Republika i šest država okolo koje su najviše pominjane, a ovo okolo je sve neki import u zemlje Evrope i Izrael", rekao je srpski epidemiolog dr Predrag Kon.

Izvor: Prva TV/screenshot

Virusolog iz Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo dr Milanko Šekler bio mnogo oštriji, te je istakao da mu užasno smetaju nazivi poput frankenštaj soja ili supermutanta.

"To što vi kažete zvuči grozno, ali to nije činjenica – to 'frankenštajn', supermutant, takvi izrazi, za mene je to krajnje, neću da kažem neprofesionalno. Ako Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) koja se bavi klasifikacijom kaže da nema dovoljno podataka, da je svega 100 virusa sekvencirano ceo genom, da ima dosta mutacija, ali da mi u ovom trenutku ne možemo da znamo kako će te mutacije da utiču na ponašanje virusa, zašto to niko ne prenese nego je svima interesantno supermutant i frankenštajn?

SZO upozorava da su potrebne nedelje da se vide osobine ovog virusa, iz Južnoafričke Rebublike kažu da nema informacija da je veća smrtnost, da su promijenjene kliničke slike, imamo podatke da ima dosta asimptomatskih slučajeva, pa što to neko ne prenese?

Bila je alfa, beta, gama, delta, mu, brazilski soj... Hoćete da vas podsjećam koliko je sojeva prošlo za ova 21 mjesec? I svaki put kada se pojavi novo slovo, ista stvar, kreće drama, supermutant, indijski dupli mutant, nemojte, ljudi, nema potrebe za tim, sačekajte mjesečak dana da se obave ispitivanja. U ovom trenutku ne postoji genije koji može da kaže da li je ovaj virus promijenio osobine u smislu veće patogenosti, prenosivosti, teže kliničke slike, izbjegavanja imunog odgovora. Ne postoji nijedan koji može to da kaže, a da to potkrijepi činjenicama. Te činjenice moraju da se čekaju, a ne može tri nedelje da se priča frankenštajn, supermutant, svi ćemo da umremo", ljutito je govorio dr Šekler, pa nastavio:

"Ova soj je prije mjesec dana bio u grupi interesantnih, sada je prebačen u zabrinavajuće, ali nije samo jedan, ima četiri komada, ali ti ostali vas ne zanimaju! I alfa, beta, lambda su bili uznemirujući, i delta, pa delta plus, 'jao, sad se promijenila delta', sačekajte, je l’ možete malo da sačekate da dođu podaci na sto?".

Dr Šekler je na kraju poručio svima da je najbolji način da se zaštite – vakcinacija.

"Moja poruka je najbolja borba protiv omikrona je - vakcinišite se. Nemojte da razmišljate o omikronu, vakcinišite se dostupnim vakcinama, nemojte da ispadne da koristimo omikron da dižemo tenziju, pa da ljudi koji su se dvoumili da li da se vakcinišu sada kažu ’pa vidiš da ništa ne vrijedi’, to nije tačno.

I dr Predrag Kon saglasan je sa virusologom da se diže tenzija iako se još uvijek ne znaju činjenice.

"Racionalno je da su ovo mali brojevi, ovo ne može da se uporedi sa brojevima delta virusa koji je zahvatio cio svijet. Treba nam jedno tri-četiri nedelje da vidimo stvarno kako se taj virus ponaša, koliko je imunitet od vakcine ili prirodan dovoljan, da li su te mutacije dobre ili loše, ni to se ne zna".