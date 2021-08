Crna Gora radi sa evropskim institucijama na priključivanju mehanizmu Evropske unije koji u suštini omogućava vlasnicima digitalnog kovid sertifikata (Digital COVID Certificate) da se slobodnije kreću u vrijeme pandemije koronavirusa, potvrđeno je Vijestima iz EK.

Prema riječima glavne pregovaračice sa Briselom Zorke Kordić, Ministarstvo zdravlja predano radi na obezbjeđivanju svih preduslova kako bi Crna Gora u narednim mjesecima pristupila ovom mehanizmu, pišu Vijesti.

”Posvećeno radimo na ispunjavanju svih tehničkih zahtjeva koji stoje na putu potpune integracije u ovaj mehanizam EU. Ovo će ujedno biti konkretan primjer rane integracije Crne Gore u mehanizme EU prije samog članstva, čemu težimo u svim našim javnim politikama”, kazala je Kordić za Vijesti.

Digitalni sertifikat predstavlja digitalni dokaz da je osoba ili preležala koronavirus, ili da je vakcinisana ili da ima negativan test. On je validan u svim zemljama članicama EU, navode Vijesti.

Nosilac digitalnog sertifikata EU na putovanju bi u principu trebalo da bude izuzet od ograničenja slobodnog kretanja - države članice trebalo bi da se suzdrže od nametanja dodatnih ograničenja putovanja nosiocima sertifikata, osim ako su neophodne i proporcionalne radi zaštite javnog zdravlja.

Glavna pregovaračica ističe da je pristupanje od suštinskog značaja za Crnu Goru kao ključni mehanizam za sve ekonomije zemalja članica i kandidata za članstvo okrenutih ka turizmu, ističu Vijesti

”I pruža mogućnost obezbjeđivanja uslova neophodnih za nesmetan dolazak turista i postizanja balansa između ekonomskog napretka i potrebe za zaštitom zdravlja građana”, kazala je Kordićeva, napominjući da je to pristupanje neophodno usaglastiti sa pravnim regulativama i da će to diktirati tempo ispunjenja preostalih tehničkih zahtjeva.

Skoplje pristupilo sistemu, iz EK potvrđeno da se i sa Crom Gorom radi

Ovom sistemu je od prije dva dana pristupila, na primjer, Sjeverna Makedonija, kao prva zemlja Zapadnog Balkana. To znači da su od sada digitalni sertifikati koje je izdala Sjeverna Makedonija prihvaćeni u Uniji pod istim uslovima kao i digitalni sertifikat EU u toj državi.

Iz EK su Vijestima potvrdili da se i sa Crnom Gorom radi na pristupanju ovom mehanizmu.

”EU je od samog početka pokazala svoju opredijeljenost da tretira region Zapadnog Balkana kao privilegovane partnere povezujući ih sa mehanizmima i instrumentima Unije u kontekstu pandemije kovid-19. Održali smo pripremne sastanke sa svima i proces je u toku, nadamo se da ćemo uskoro vidjeti još uključivanja. Drago nam je što vidimo da EU ovde postavlja trend i tehnološko liderstvo”, kazala je jedna portparolka EK za Vijesti.

Osim Sjeverne Makedonije, EK je podržala da se ovom sistemu priključe i Turska i Ukrajina. Odluku su pozdravila dvojica komesara.

”Drago mi je što vidim da se spisak zemalja koje primjenjuju sistem zasnovan na EU digitalnom sertifikatu o kovidu stalno povećava i da postavljamo standarde na međunarodnom nivou. To će pomoći da se olakša bezbjedno putovanje, takođe izvan granica naše Unije”, rekao je komesar za pravosuđe Didije Rejnders, dok je komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji naglasio da su partneri u EU sastavni dio zajedničkog bezbjednog otvaranja. “Radujem se što skorijem povezivanju još naših susjeda”, rekao je Varhelji.

Funkcionalnost digitalnog sertifikata ogleda se u tome da može biti izdat u digitalnoj ili papirnoj formi, da sadrži QR kod, da je besplatan i da se izdaje na maternjem i na engleskom jeziku, da garantuje zaštitu podataka i da je validan u svim zemljama članicama EU.

Pitanje priznavanja vakcina, ističu Vijesti.

U Crnoj Gori su dostupne nacionalne kovid potvrde. Nacionalna kovid potvrda je besplatna i dostupna je u papirnom ili digitalnom obliku. U papirnom obliku preuzima se u nekom od domova zdravlja ili na vakcinalnom punktu, a elektronska verzija dostupna je putem portala ezdravlje.me.

Direktor Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sekulić kazao je Vijestima da kada država Crna Gora uskladi nacionalnu kovid potvrdu sa pasošem o vakcinaciji EU, građani će koristiti samo evropski sertifikat.

Prilikom uvođenja nacionalnog potvrde posebna pažnja posvećena je tome da bude usaglašena sa onom koju izdaje EU.

On je izjavio da njegov resor u saradnji sa kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori već radi na realizaciji tog projektnog zadatka.

”Na način što se paralelno radi na nekoliko kolosijeka. Takozvano pravno usklađivanje je jedan dio koji se mora obaviti, drugi je IT usklađivanje - dostizanje standarda sigurnosti podataka iz kojih proističe sama potvrda, i treći dio je manjeg obima, ali je mnogo bitan, a to je da određene privatne laboratorije podignu standard usluga, kako bi mogle biti uključene u naš sertifikat, a zatim i evropsku digitalnu potvrdu”, kazao je on za Vijesti.

Iz Ministarstva zdravlja ranije su kazali da nacionalna kovid potvrda važi u Crnoj Gori i u potvrdu se upisuju sve vakcine koje su registrovane u crnogorskom ili sistemu EU.

Na pitanje u eventualnom nepriznavanju nacionalne kovid potvrde van Crne Gore, Sekulić je kazao da se to može dogoditi ako je osoba primila neku od vakcina koje nisu odobrene u Evropskoj uniji, naglašavaju Vijesti.

”A to su vakcine Sinofarm i Sputnik V. U tom kontekstu svi koji namjeravaju da putuju, mogu da umjesto vakcine urade PCR test. Laboratorija Instituta za javno zdravlje (IJZ) od 1. juna sertifikovana je standarima koji su priznati u 162 zemlje svijeta, tako da u odnosu na naše testove tu ne bi trebalo da bude ikakvih problema”, kazao je pomoćnik ministarke zdravlja.

Tvrdi da ne bi trebalo da do nepriznavanje dođe ako je osoba vakcinisana nekom od vakcina koje su odobrene u EU (Fajzer, Astra Zeneka...) i da tu ne bi trebalo da bude posebnog priznavanja i dodatnih procedura prilikom putovanja u neku državu EU.

”U tom kontekstu ne bi trebalo da imate bilo kakvih problema za ulazak u tu zemlju, ukoliko su takve njihove epidemiološke mjere, ako nije predviđen još i karantin...”, rekao je on za Vijesti.