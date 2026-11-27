Jutarnja temperatura biće oko 11, a najviša dnevna oko 14 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu u pojedinim djelovima zemlje. Padavine će uglavnom biti slabog intenziteta, dok je lokalno moguća i umjerena kiša.

Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, koji će tokom noći skrenuti na sjeverni i pojačati intenzitet.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od tri do 13 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od šest do 16 stepeni.

U Podgorici će preovladavati oblačno vrijeme, uz povremenu kišu. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, a tokom noći pojačaće sjeverni. Jutarnja temperatura biće oko 11, a najviša dnevna oko 14 stepeni.