Sekretar za komunalne poslove Srđan Pavlović kazao je da će komunalni policajci imati mogućnost da na licu mjesta izriču kazne ukoliko tokom kontrole zateknu nedozvoljene svjetleće reklame ili LED panele.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Postavljanje svjetlećih reklama, LED panela i drugih vrsta ekrana na spoljnim djelovima kladionica, kazina i automat klubova biće sankcionisano novčanim kaznama od 150 do 10.000 eura. To je predviđeno izmjenama Odluke o komunalnom redu, koje je Sekretarijat za komunalne poslove uputio u skupštinsku proceduru radi usaglašavanja sa Zakonom o igrama na sreću, prenos Dan.

Sekretar za komunalne poslove Srđan Pavlović kazao je da će komunalni policajci imati mogućnost da na licu mjesta izriču kazne ukoliko tokom kontrole zateknu nedozvoljene svjetleće reklame ili LED panele.

Kako je objasnio, dosadašnja procedura pokazala se kao spora i nedovoljno efikasna, zbog čega je predloženo uvođenje novčanih sankcija.

„Odlukom propisujemo kaznu u slučaju da se postavi svjetleća reklama jer je zabranu njihovog postavljanja propisao zakon. Imamo situaciju kada se privrednom društvu naloži skidanje reklame, ono preda zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje nesvijetleće reklame i istovremeno izjavi žalbu na rješenje koje mu je dao inspektor. Taj proces se sporo rješava. Kazna je ipak djelotvornija“, kazao je Pavlović.

U obrazloženju predloženih izmjena navodi se da je Zakonom o igrama na sreću zabranjeno postavljanje svjetlećih reklama, LED displeja i drugih vrsta ekrana na spoljnim djelovima prostora u kojima se organizuju igre na sreću.

Takođe, zakonom je propisano da Ministarstvo bliže uređuje način oglašavanja, kao i spoljašnji izgled ovih objekata.

U skladu sa tim, donesen je pravilnik kojim je priređivačima igara na sreću izričito zabranjeno postavljanje svjetlećih reklama, LED displeja i drugih ekrana na spoljnim površinama njihovih objekata.

„Zbog toga je bilo neophodno pristupiti dopuni odluke radi formalnog usaglašavanja sa zakonom i pravilnikom“, navedeno je u obrazloženju.

Predloženim izmjenama lokalna uprava želi da omogući efikasniju kontrolu primjene postojećih propisa i brže sankcionisanje prekršaja, bez dugotrajnih administrativnih postupaka.