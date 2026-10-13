Bojana Jokić tražila je da ASK ispita da li je Otašević koristio svoj položaj i uticaj da obezbijedi podršku Ljutićevoj kandidaturi, ali i da provjeri mogući sukob interesa Brkovića

Izvor: Promo/ASK

Agencija za sprečavanje korupcije proslijedila je nadležnom tužilaštvu prijavu podnijetu protiv direktora Radio-televizije Podgorica Vladimira Otaševića i odbornika u Skupštini Glavnog grada Milivoja Brkovića zbog postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, a upućuje na postojanje korupcije, prenose Vijesti.

To su “Vijestima” zvanično saopštili iz ASK-a, odgovarajući na pitanja o prijavi koju je predsjednica Upravnog odbora nevladine organizacije LGBT Forum Progres Bojana Jokić podnijela zbog sumnji na nepravilnosti u postupku kandidovanja Dragana Ljutića za člana Savjeta RTV Podgorica.

Bojana Jokić je od Agencije zatražila da ispita da li je Otašević koristio svoj položaj i uticaj kako bi obezbijedio podršku Ljutićevoj kandidaturi, ali i da provjeri mogući sukob interesa Brkovića, koji je istovremeno odbornik u lokalnom parlamentu i osnivač NVO “Srpska nit”, jedne od organizacija koje su podržale tog kandidata.

Iz ASK su potvrdili da su osim dostavljanja predmeta tužilaštvu, pokrenuli provjere navoda koji se odnose na eventualno postojanje sukoba interesa, prenose Vijesti.

“U dijelu koji se odnosi na utvrđivanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, Agencija je prijavu, zajedno sa kompletnim spisima predmeta, proslijedila nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti”, kazali su “Vijestima” iz ASK-a.

Pojasnili su da istovremeno provjeravaju navode iz prijave koji se odnose na eventualni sukob interesa.

“U toku je utvrđivanje relevantnih činjenica i okolnosti radi ocjene postojanja osnova za pokretanje postupka u tom dijelu. Ukoliko se na osnovu izvršenih provjera utvrdi da su ispunjeni zakonski uslovi, Agencija će pokrenuti odgovarajući postupak, u skladu sa zakonom i u okviru svojih nadležnosti”, naveli su iz ASK.

Otašević je u odgovoru redakciji Vijesti rekao da nije upoznat sa prijavom, ali i negirao da je na bilo koji način uticao i pribavljao podršku za Ljutića.

Brković je odbacio sumnje u postojanje sukoba interesa i poručio da nema namjeru da se izuzme iz glasanja o Ljutićevoj kandidaturi.

Odbor za izbor i imenovanja predložio je Skupštini Glavnog grada da za člana Savjeta RTV Podgorica izabere Ljutića. Prethodno je utvrđeno da je njegova kandidatura blagovremena i potpuna, a da je dobio podršku 19 nevladinih organizacija. Iako ekonomista po struci, on je bio kandidat nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, životne sredine i potrošačkih prava. Ljutić je bio i jedini kandidat iz oblasti ljudskih prava.

U prijavi, u koju su “Vijesti” imale uvid, Jokić tvrdi da raspolaže neposrednom Vajber komunikacijom sa direktorom lokalnog javnog emitera, koja se odnosi na pronalaženje nevladinih organizacija spremnih da podrže kandidaturu za člana Savjeta RTV Podgorica, kao i na lobiranje kod odbornika Skupštine Glavnog grada.

Ona je navela da je tu komunikaciju primila u svojstvu predsjednice Upravnog odbora LGBT foruma Progres i da ju je dostavila ASK-u kao dokazni materijal. Prema njenim tvrdnjama, Otašević je pokušavao da, koristeći svoj status, utiče na obezbjeđivanje podrške kandidatu za kojeg je bio zainteresovan.

“Posebno ukazujem na činjenicu da direktor javnog emitera ima neposredan interes u odnosu na sastav Savjeta, budući da je riječ o organu koji odlučuje o njegovom izboru, nadzire njegov rad i ima nadležnosti u pogledu njegove odgovornosti”, navela je Jokić u prijavi.

Ona je zatražila da ASK ispita da li je Otašević koristio službeni položaj i društveni uticaj radi obezbjeđivanja podrške Ljutiću, uključujući kontakte sa nevladinim organizacijama i odbornicima, te da li je na taj način nastojao da utiče na sastav Savjeta radi ostvarivanja neposredne ili posredne koristi, pišu Vijesti.

Upravo činjenica da Savjet bira direktora javnog emitera i nadzire njegov rad, prema navodima iz prijave, otvara pitanje mogućeg uticaja na nezavisnost tog tijela.

Zato je Jokić od ASK-a zatražila da pribavi kompletnu dokumentaciju o Ljutićevoj kandidaturi, uključujući spisak nevladinih organizacija koje su ga predložile ili podržale.

Osim eventualnog sukoba interesa i postupanja direktora lokalnog emitera, zatražila je da Agencija ispita i da li je bilo koordinisanog djelovanja radi ostvarivanja uticaja na izbor Ljutića za člana Savjeta.

Jokić se u prijavi pozvala na zakonske odredbe koje uređuju korupciju, javni i privatni interes, kao i obavezu javnih funkcionera da spriječe sukob interesa prilikom vršenja javne funkcije. Od ASK je zatražila da ukoliko utvrdi nepravilnosti koje spadaju u nadležnost drugih organa, relevantnu dokumentaciju dostavi tim institucijama. Najavila je i podnošenje krivičnih prijava za zloupotrebu službenog položaja nakon eventualnog izbora kandidata za člana Savjeta.

Otašević je u odgovoru “Vijestima” odbacio navode o pokušajima uticaja na izbor članova Savjeta, tvrdeći da nije ni znao za prijavu protiv njega.

“Nisam informisan da je podnijeta bilo kakva prijava ASK-u protiv mene vezano za postupak imenovanja članova Savjeta RTV Podgorica. Smatram to novim pritiskom i neutemeljenim na istini pokušajem da mi se stavi na teret nešto eventualno problematično u cilju pokušaja moje profesionalne diskreditacije”, kazao je.

Podsjetio je novinara da je on direktor RTV Podgorica i da “nema moć odlučivanja i uticaja na bilo kog odbornika u vezi sa izborom članova Savjeta lokalnog javnog emitera”.

“Svako od odbornika naravno sam odlučuje kako će glasati po tom pitanju. Interes RTV Podgorica je da ima funkcionalan Savjet, a naravno to je i moj interes, s obzirom na to da je, između ostalog, to uslov za potpuno ispunjenje preporuka Državne revizorske institucije. Ja sam javno saopštavao da nedostajući članovi Savjeta treba da se imenuju, da je naš medij trenutno u blokadi i da bilo kakvo odugovlačenje imenovanja može samo da šteti zaposlenima, firmi i meni kao odgovornom licu”, tvrdi Otašević.

Prema njegovim riječima, može da bude imenovan i Ljutić ili bilo ko drugi, “naravno ko nema zakonom zabranjene veze sa čelnikom vaše firme Željkom Ivanovićem”.

“…Ali ponavljam - o tome ja ne odlučujem i mogu samo da se interesujem da li će ili neće to pitanje riješiti drugi, koji se o tome pitaju. Što se tiče nevladinih organizacija, više ne radim u tom sektoru. Ni tu naravno nemam moć da bilo koga mogu da ubijedim da li ili ne nekog kandidata da predloži, tako da to nisam ni pokušavao. Zaključio bih da pominjanje ove teme nema samo za cilj moju diskreditaciju, već se istom pokušava uticati na donosioce odluka da ponovo ne budu imenovani članovi Savjeta RTV Podgorica, što je interes vašeg poslodavca”, naveo je Otašević u odgovoru, prenose Vijesti.

Drugi dio prijave odnosi se na odbornika Milivoja Brkovića i njegovu povezanost sa NVO “Srpska nit”, koja je podržala kandidaturu Dragana Ljutića.

Jokić je ukazala na to da je Brković osnivač te organizacije, dok istovremeno obavlja odborničku funkciju u Skupštini Glavnog grada, koja je nadležna za izbor članova Savjeta RTV Podgorica.

Ona smatra da takva povezanost otvara pitanje mogućeg sukoba javnog i privatnog interesa, zbog čega je zatražila da ASK utvrdi kakvu ulogu Brković ima u upravljanju tom nevladinom organizacijom i da li je učestvovao u donošenju odluke o podršci Ljutiću.

Zatražila je i da se ispita da li je Brković prijavio eventualni privatni interes, kao i da li je njegov odbornički položaj korišćen radi ostvarivanja interesa organizacije sa kojom je povezan ili kandidata kojeg je ona podržala.

Jokić je od ASK-a tražila i da provjeri da li je postojala komunikacija ili koordinacija između Brkovića, Otaševića, NVO “Srpska nit” i Ljutića tokom postupka.

“Nisam upoznat sa prijavom, ali mogu da pretpostavim iz kojih medijsko-interesnih centara je ista potekla. Dragan Ljutić se našao na prijavi NVO ‘Srpska nit’, jer je ova organizacija procijenila da se radi o kandidatu koji ispunjava zakonske uslove i da zaslužuje da bude izabran na predloženu poziciju. Neću se izuzeti iz glasanja, s obzirom na to da je NVO ‘Srpska nit’ neprofitna i humanitarna organizacija, pa samim tim nema nikakvog privatnog interesa koji bi uticao na moje obavljanje funkcije odbornika”, odgovorio je Brković “Vijestima”.