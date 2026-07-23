U izjavi za Portal RTCG, Otašević je kazao da je prethodne noći automobilom krenuo prema Srbiji, ali da mu na granici nije dozvoljen prelazak.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Direktoru RTV Podgorica Vladimiru Otaševiću odbijen je ulazak u Srbiju nešto poslije ponoći na graničnom prelazu Gostun.

Otašević je Portalu RTCG ustupio rješenje Granične policije Srbije kojim mu je onemogućen ulazak u zemlju.

Kako se navodi u dokumentu, Otašević je na granični prelaz stigao 23. jula u 1.05 časova. Nakon sprovedene granične kontrole, službenici su donijeli odluku da mu se odbije ulazak u Republiku Srbiju, prenosi Dan.

Kao osnov za takvu odluku navedena je tačka 7 člana 15 Zakona o strancima Republike Srbije, prema kojoj se ulazak može odbiti kada to zahtijevaju „razlozi zaštite bezbjednosti Republike Srbije i njenih građana“.

U izjavi za Portal RTCG, Otašević je kazao da je prethodne noći automobilom krenuo prema Srbiji, ali da mu na granici nije dozvoljen prelazak.

Dodao je da je iznenađen odlukom, posebno jer u rješenju nijesu navedeni dodatni detalji niti obrazloženje zbog čega je procijenjeno da postoje razlozi za zabranu ulaska, prenosi Dan.

Prema pouci o pravnom lijeku, Otašević, kao državljanin Crne Gore, ima pravo da u roku od osam dana podnese žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, preko granične policije koja je donijela odluku.