Nepristupačan teren otežava gašenje požara na Lisinju, dok je u Piperima vatra uništila porodičnu kuću, pomoćni objekat, vinograd i voćnjak.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Požari na više lokacija u Crnoj Gori i dalje zadaju velike probleme vatrogascima. Dok se iznad Bara vatra još nije u potpunosti ugasila, u Piperima je požar izazvao veliku materijalnu štetu, uništivši kuću, pomoćni objekat i dio imanja.

Požar koji je prije dvije noći izbio na brdu Lisinj iznad Bara i dalje je aktivan. Zbog nepristupačnog terena, vatrogasci nijesu mogli da priđu požarištu, pa je u gašenju bio angažovan i avion „Antonov“. Kako prenosi portal CDM, ekipe Službe zaštite i spašavanja dežurale su tokom cijele noći i pratile razvoj situacije, dok je vazduhoplov uključen kako bi pomogao u gašenju požara na teško dostupnom području.

Istovremeno, u naselju Ravni Laz u Piperima požar je uništio kuću i dio imanja porodice Milutinović, dok je kod mosta „Luča“ izgorio pomoćni objekat koji je služio za smještaj stoke, zajedno sa uskladištenim sijenom.

Jak sjeverni vjetar dodatno je otežavao gašenje, a vatrogascima su u borbi sa vatrom pomagali i mještani kako bi spriječili njeno širenje prema šumi. Prema informacijama koje prenosi portal Dan, vatra je progutala vinograd i voćnjak, ostavljajući iza sebe potpuno spaljeno zemljište.

Na teren su izašli pripadnici Službe zaštite i spašavanja sa više vatrogasnih vozila, dok je o oba požara obaviještena i policija, koja će utvrditi sve okolnosti njihovog izbijanja. Mještani Pipera podsjećaju da ih prizori podsjećaju na prošlogodišnje velike požare i upozoravaju da je neophodno dodatno unaprijediti sistem protivpožarne zaštite.