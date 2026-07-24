Vatrogasci zajedno sa lovcima pokušavaju da pronađu pristupačnu stazu koja bi im omogućila da se približe požarištu i započnu efikasnije gašenje.

Izvor: MONDO

Na nepristupačnom području između vrhova Orjena, Radoštaka i Rta danas je oko 18.30 časova izbio šumski požar, a gašenje dodatno otežava zahtjevan planinski teren.

Prema riječima rukovodioca Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatka Ćirovića, na terenu je angažovano pet vatrogasaca, ali pristup požarištu gotovo da nije moguć, piše Novski portal.

„Do požarišta nije moguće prići vozilima, niti pješice sa naprtnjačama. Požar je visoko u planini, u području koje mnogi nazivaju Sniježnica“, rekao je Ćirović.

Iako u zoni požara nema stambenih objekata, ispod opožarenog područja prostire se borova šuma koja bi mogla biti ozbiljno ugrožena ukoliko jak vjetar promijeni smjer i proširi vatru.

Vatrogasci zajedno sa lovcima pokušavaju da pronađu pristupačnu stazu koja bi im omogućila da se približe požarištu i započnu efikasnije gašenje.

Iz Planinarskog kluba „Subra“ navode da na tom području postoje dvije planinarske staze, ali upozoravaju da ostaje neizvjesno koliko bi gašenje pomoću naprtnjača u ovako nepristupačnim uslovima moglo dati rezultate.

Uzrok izbijanja požara za sada nije utvrđen, pa nije poznato da li je vatra izazvana ljudskim faktorom ili je nastala usljed drugih okolnosti.