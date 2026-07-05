Državljanin Srbije S.S. (24) uhapšen je zbog sumnje da je u maju ove godine podmetnuo požar u jednom fitnes centru u Baru, saopštila je Uprava policije.

Izvor: Profimedia

Nakon, kako navode, intenzivne potrage, policija ga je pronašla u Rožajama, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru tereti se za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

“Sumnja se da je S.S. 20. maja 2026. došao do jednog fitnes centra u vlasništvu fizičkog lica, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade, gdje je upotrebom podesnog sredstva načinio otvor na ulaznim vratima, kroz koji je ušao u unutrašnjost objekta. Nakon toga je lako zapaljivom tečnošću polio radni sto, a potom otvorenim plamenom izazvao požar, nakon čega se udaljio sa lica mjesta u nepoznatom pravcu”, piše u saopštenju.

Iz policije dodaju da je za njim prethodno bila raspisana lokalna potraga.

“Postupajući po raspisanoj potrazi, službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje su juče, u mjestu Zeleni, opština Rožaje, zaustavili putničko motorno vozilo kojim je upravljao S.S”, stoji u saopštenju.

Dalje navode da je nakon zaustavljanja sproveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, a potom predat policiji u Baru radi daljeg postupanja.

“Nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, S.S. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti”, zaključuje se u saopštenju.