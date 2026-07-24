Ovo nije jedini požar koji je trenutno aktivan na području Podgorice, jer vatra gori i kod mosta „Luča“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U popodnevnim satima izbio je veliki požar u Piperima, u naselju Ravni Laz, a prema prvim informacijama, u požaru je izgorjela jedna kuća, prenosi Dan.

Vatrogasci su na terenu, dok gašenje vatre otežava jak vjetar. Dojava o požaru primljena je u 15:23 časova, a na terenu se nalazi deset vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila.

Ovo nije jedini požar koji je trenutno aktivan na području Podgorice, jer vatra gori i kod mosta „Luča“.