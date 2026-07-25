Predlog predviđa strožiji režim zaštite, očuvanje biodiverziteta i održivi razvoj jednog od najvrijednijih prirodnih područja u Crnoj Gori.

Izvor: Kabinet predsjednika Crne Gore

Odbornici Skupštine opštine Ulcinj u utorak će razmatrati Predlog odluke o reviziji spomenika prirode „Velika plaža Ulcinj“, kojim se uvodi savremeniji režim zaštite ovog vrijednog prirodnog područja, prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, u obrazloženju se navodi da Velika plaža ima veliki značaj za turizam, rekreaciju, naučna istraživanja i očuvanje prirode, ali da je izložena sve većim pritiscima urbanizacije, erozije, zagađenja i razvoja turizma.

Predlogom odluke preciziraju se granice zaštićenog područja, koje obuhvata 709,12 hektara na teritoriji katastarskih opština Donji i Gornji Štoj, kao i zone zaštite sa jasno definisanim pravilima korišćenja prostora, prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, biće zabranjene aktivnosti poput eksploatacije pijeska, odlaganja otpada, unošenja alohtonih biljnih i životinjskih vrsta, kao i nekontrolisanog turizma, dok će restauracija prirode, monitoring i edukacija biti dozvoljeni u skladu sa planom upravljanja.

Upravljač zaštićenog područja biće Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, koje će biti u obavezi da donese plan upravljanja i godišnji program zaštite, prenose Vijesti.

Velika plaža predstavlja jedno od najznačajnijih staništa u Crnoj Gori, sa pješčanim dinama, lagunama, močvarama i brojnim rijetkim biljnim i životinjskim vrstama. Područje je dio međunarodno priznatih mreža zaštite prirode, uključujući EMERALD i IBA područja, a donošenjem nove odluke cilj je dugoročno očuvanje ovog jedinstvenog prirodnog bogatstva, prenose Vijesti.