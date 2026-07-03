Haos na Velikoj plaži u Ulcinju šokirao je turiste kada je svađa prerasla u fizički obračun žena pred djecom. Sukob je navodno počeo zbog udarca muškarca, a cio incident zabilježen je na snimku.

Izvor: X/Sandžak Danas/Printscreen

Haos na Velikoj plaži u Ulcinju obilježio je dan na poznatom crnogorskom kupalištu, gdje je svađa između više osoba prerasla u fizički obračun pred decom i brojnim kupačima, a incident je zabeležen na video-snimku.

Naime, dramatičan sukob na Velikoj plaži u Ulcinju izazvao je šok među turistima nakon što je, prema tvrdnjama očevidaca, a kako prenosi Sandžak danas, svađa zbog udarca muškarca prerasla u fizički obračun žena, dok je dijete ostalo na gumi u moru.

Na jednoj od najpoznatijih crnogorskih plaža, Velikoj plaži u Ulcinju, juče se dogodio incident koji je uznemirio brojne kupače. Sukob koji je počeo verbalnom raspravom ubrzo je prerastao u fizički obračun nekoliko žena, a događaj su snimili prisutni turisti.

HAOS NA VELIKOJ PLAŽI U ULCINJU obilježio je dan na poznatom crnogorskom kupalištu, gdje je svađa između više osoba prerasla u fizički obračun pred djecom i brojnim kupačima, a cijeli incident zabilježen je na video-snimku.pic.twitter.com/h8tWGgKdCl — Sandzak Danas (@DanasSandz9154)July 2, 2026

Prema informacijama osoba koje su se zatekle na licu mjesta, a kako prenosi Sandžak danas, sve je navodno počelo nakon što je jedna žena udarila njenog supruga u moru. Usledio je automatski fizički obračun.

Na snimku se vidi kako više osoba stoji u plićaku dok pokušavaju razdvojiti sukobljene žene. U jednom trenutku razmijenjuju se udarci, povlačenje za ruke i guranje, dok okupljeni pokušavaju sprečiti dalju eskalaciju.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da se u neposrednoj blizini nalazilo i malo dijete na gumi, koje je tokom cijelog incidenta ostalo u vodi, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

(Sandžak Danas/MONDO)