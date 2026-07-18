Društvenim mrežama munjevito se širi video-snimak navodne velike bijele ajkule koja kruži tik uz ulaz u Boku Kotorsku.

Izvor: Facebook/Printscreen/Goran Nikolić

Video je navodno nastao blizu ulaza u Boku Kotorsku, a autor snimka uvjeren je da je riječ o velikoj bijeloj ajkuli, jednoj od najvećih i najopasnijih vrsta za čovjeka. Sa tom tvrdnjom složili su se i brojni čitaoci u komentarima.

Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora Crne Gore smatra da se, prema onome što se može vidjeti na snimku, najvjerovatnije radi o mako ajkuli (dugonosoj ajkuli), čija građa često podsjeća na veliku bijelu ajkulu.

Dodao je da pojava ove vrste ajkule u ovom dijelu Jadrana nije neuobičajena.

„To nije iznenađujuće, jer se gotovo svake od proteklih godina ulovi ili snimi u ovom dijelu Jadrana“, izjavio je Ćetković.

Dugonosa ajkula, poznata i kao mako (Isurus oxyrinchus), jedna je od najimpresivnijih ajkula koje žive u svjetskim okeanima, uključujući Sredozemno i Jadransko more.

Može narasti do 4,5 metara dužine i težiti više od pola tone, a prepoznatljiva je po vretenastom tijelu, šiljatoj njušci i dugim, igličastim zubima. Stručnjaci makoa smatraju najbržom ajkulom na svijetu jer može razviti brzinu veću od 70 kilometara na sat, što je čini izuzetno efikasnim predatorom.

Mako nastanjuje otvoreno more, ali se povremeno približava obali i podvodnim grebenima. Hrani se uglavnom ribama poput tune, skuše i sabljarke, kao i glavonošcima, a poznata je po snažnim skokovima iznad površine mora.

Riječ je o migratornoj vrsti koja prati tople morske struje i može preći velike udaljenosti.

Velika bijela ajkula u junu je snimljena kod obale Sicilije na dubini od 40 metara, dok je nedavno potvrđeno da je ajkula ulovljena kod Rogoznice bila mlađi primjerak upravo velike bijele ajkule.