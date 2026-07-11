Iz preduzeća navode da su na negativan finansijski rezultat uticali kašnjenje usvajanja novog cjenovnika, veći troškovi zarada i isplate po osnovu sudskih sporova.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Preduzeće Čistoća završilo je 2025. godinu sa gubitkom od 1.692.914 eura, navedeno je u izvještaju o radu koji će se naći pred odbornicima Skupštine Glavnog grada na sjednici zakazanoj za 29. jul, prenosi portal Dan.

Prema izvještaju, ukupni prihodi preduzeća iznosili su 10.405.774 eura, dok su rashodi dostigli 12.069.409 eura. Gubitak iz redovnog poslovanja iznosio je 1.663.635 eura, a nakon uračunatih odloženih poreskih obaveza od 29.279 eura, ukupan minus povećan je na 1.692.914 eura.

Iz Čistoće, kojom rukovodi Denis Hot, saopštili su da je Odbor direktora predložio osnivaču da se gubitak prenese u naredni period, jer preduzeće nema neraspoređenu dobit iz prethodnih godina kojom bi mogao biti pokriven.

Kako prenosi Dan, u preduzeću navode da je jedan od glavnih razloga negativnog poslovanja kašnjenje izmjena Uredbe o bližim elementima za određivanje cijena komunalnih usluga, zbog čega tokom većeg dijela prošle godine nijesu mogli da primjenjuju novi cjenovnik.

Na poslovni rezultat, kako ističu, uticali su i povećani troškovi zarada nakon stupanja na snagu novog Granskog kolektivnog ugovora, kao i isplate po osnovu pravosnažno okončanih sudskih sporova. Tokom prošle godine zaposlenima je po osnovu ranije manje isplaćenih troškova prevoza isplaćeno 256.413 eura, dok je za odštete zbog ujeda pasa lutalica isplaćeno 197.448 eura.

Uprkos prošlogodišnjem minusu, iz Čistoće poručuju da je finansijsko poslovanje tokom prvih šest mjeseci ove godine značajno konsolidovano i očekuju da će taj period završiti sa pozitivnim rezultatom.