Predloženim izmjenama pet zakona usklađuje se pravni sistem sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, u okviru obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 23 sa Evropskom unijom.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore utvrdila je predloge izmjena više zakona kojima se postojeći pravni okvir usklađuje sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Kako prenosi CDM, cilj je da partneri u istopolnim zajednicama ostvare ista prava koja već imaju bračni i vanbračni supružnici u oblastima državljanstva, prebivališta, službenih evidencija, ličnog imena i matičnih registara.

Predlozi izmjena odnose se na Zakon o crnogorskom državljanstvu, Zakon o registrima prebivališta i boravišta, Zakon o centralnom registru stanovništva, Zakon o ličnom imenu i Zakon o matičnim registrima. Vlada ih je uputila Skupštini na usvajanje po hitnom postupku, navodeći da je njihovo donošenje važno za ispunjavanje završnih mjerila u okviru pregovaračkog Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava.

Kako prenosi CDM, jedna od najznačajnijih novina odnosi se na sticanje crnogorskog državljanstva. Predloženo je da osobe koje su zaključile životno partnerstvo sa crnogorskim državljaninom ili državljankom mogu steći državljanstvo pod istim uslovima koji važe za bračne supružnike.

Izmjenama Zakona o registrima prebivališta i boravišta predviđeno je da partneri u istopolnim zajednicama mogu prijaviti zajedničko prebivalište ili promjenu prebivališta na adresi svog partnera, kao i da se podaci o životnom partnerstvu evidentiraju u registrima prebivališta.

Predložene izmjene Zakona o centralnom registru stanovništva predviđaju da se u službenim evidencijama vode podaci o zaključenju i prestanku životnog partnerstva, čime bi se, kako navodi Vlada, obezbijedila tačnost i ažurnost državnih registara.

Kako prenosi CDM, izmjenama Zakona o ličnom imenu partnerima će biti omogućeno da prilikom zaključenja životnog partnerstva sporazumno odluče o promjeni prezimena. Nakon raskida ili poništenja partnerstva moći će da zadrže izabrano prezime ili da se vrate na ono koje su imali prije sklapanja zajednice.

Predložene su i izmjene Zakona o matičnim registrima, kojima će se u matične knjige evidentirati podaci o zaključenju, prestanku i poništenju životnog partnerstva. U matični registar umrlih upisivaće se i podatak o životnom partneru preminule osobe, ukoliko je partnerstvo bilo registrovano.

Iz Vlade poručuju da su sve predložene izmjene dio obaveza koje Crna Gora ima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u okviru Poglavlja 23. Navodi se da je Evropska komisija ranije ukazivala na potrebu potpunog usklađivanja propisa koji se odnose na zabranu diskriminacije i zaštitu prava LGBTIQ zajednice.

Kako prenosi CDM, nadležne institucije procjenjuju da za primjenu predloženih zakona neće biti potrebna dodatna sredstva iz državnog budžeta niti donošenje novih podzakonskih akata. Pozitivna mišljenja na predložena rješenja dali su Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo evropskih poslova, Sekretarijat za zakonodavstvo, Generalni sekretarijat Vlade i Agencija za sprečavanje korupcije u dijelu koji se odnosi na registre prebivališta.