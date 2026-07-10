Kako se navodi u Strategiji, reforme predstavljaju suštinu procesa pristupanja Evropskoj uniji, ali i osnov dugoročne stabilnosti i razvoja države

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Vlada Crne Gore usvojila je Strategiju vanjske politike Crne Gore za period 2026–2029. godine, zajedno sa Akcionim planom za njeno sprovođenje u 2026. godini, čime je po prvi put uspostavljen sveobuhvatan strateški okvir za planiranje, koordinaciju i praćenje realizacije spoljnopolitičkih prioriteta države u naredne četiri godine.

“Strategija vanjske politike Crne Gore 2026–2029 predstavlja ključni planski dokument kojim su definisani strateški i operativni ciljevi, prioritetne oblasti djelovanja, mjere i indikatori uspješnosti, sa ciljem dosljednijeg vođenja vanjske politike, unapređenja međuinstitucionalne saradnje i mjerljivog praćenja rezultata. Dokument potvrđuje kontinuitet evropskog i evroatlantskog opredjeljenja Crne Gore, razvoj dobrosusjedskih odnosa, jačanje regionalne saradnje i aktivnu ulogu države u multilateralnim organizacijama. Istovremeno, odgovara na izazove savremenog međunarodnog okruženja obilježenog geopolitičkim, bezbjednosnim i ekonomskim neizvjesnostima, koje zahtijevaju proaktivan i koordinisan pristup zaštiti državnih interesa. Članstvo u Evropskoj uniji ostaje najvažniji strateški cilj Crne Gore, uz nastavak sprovođenja reformi i usklađivanja politika sa evropskim standardima”, ističe Ministarstvo vanjskih poslova.

Kako se navodi u Strategiji, reforme predstavljaju suštinu procesa pristupanja Evropskoj uniji, ali i osnov dugoročne stabilnosti i razvoja države.

U dijelu koji se odnosi na bezbjednost, Strategija ističe značaj članstva u NATO-u kao jednog od ključnih stubova nacionalne sigurnosti, uz dalje jačanje domaćih kapaciteta, regionalne saradnje i doprinosa kolektivnoj odbrani u skladu sa evropskom bezbjednosnom arhitekturom.

Poseban akcenat stavljen je na ekonomsku diplomatiju, odnosno unapređenje međunarodne ekonomske saradnje, privlačenje investicija i internacionalizaciju crnogorske privrede, uz poštovanje principa vladavine prava, održivog razvoja i evropskih vrijednosti.

Crna Gora će, kako se navodi u dokumentu, nastaviti da jača svoj međunarodni ugled na principima slobode, demokratije, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i vladavine prava, kao i kroz promociju zelenih politika zasnovanih na ustavnom određenju države kao ekološke.

Strategija ukazuje i na potrebu daljeg razvoja profesionalne i moderne diplomatske službe, zasnovane na stručnosti, odgovornosti i zajedničkim vrijednostima. Sloboda, znanje, čast, pravda i sloga navedeni su kao osnovni principi djelovanja diplomatske službe u predstavljanju interesa Crne Gore na međunarodnoj sceni.

Ministarstvo vanjskih poslova započelo je tokom 2025. godine izradu Strategije vanjske politike za period 2026–2029, primjenjujući metodologiju planiranja Vlade Crne Gore i sprovodeći proces javnih konsultacija, čime je omogućeno učešće različitih zainteresovanih strana i sagledavanje šireg spektra prijedloga.

Usvajanjem ovog dokumenta Crna Gora dobija jedinstven planski okvir koji bi trebalo da obezbijedi kontinuitet, bolju koordinaciju i veću odgovornost u vođenju vanjske politike u godinama koje slijede.