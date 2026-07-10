Fitosanitarni inspektori su tokom juna sproveli redovne kontrole u oblasti zdravstvene zaštite bilja, proizvodnje i prometa sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu i ishranu bilja, kao i bezbjednosti hrane biljnog porijekla.

Izvor: MONDO

Fitosanitarna inspekcija je tokom juna obavila više od 2.100 kontrola uvoza i izvoza, uzela 414 uzoraka i spriječila stavljanje na tržište više pošiljki hrane i bilja koje nijesu ispunjavale propisane uslove. Uništeno je više od 22 tone voća, dok su vraćene pošiljke pirinča, brašna i palmi, navodi se u junskom izvještaju objavljenom na sajtu Vlade.

Fitosanitarni inspektori su tokom juna sproveli redovne kontrole u oblasti zdravstvene zaštite bilja, proizvodnje i prometa sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu i ishranu bilja, kao i bezbjednosti hrane biljnog porijekla.

U unutrašnjoj kontroli obavljeno je ukupno 99 inspekcijskih pregleda, od čega se 66 odnosilo na zdravstvenu zaštitu bilja, devet na sredstva za zaštitu bilja, sedam na sadni materijal, sedam na sjemenski materijal, šest na bezbjednost hrane i četiri na sredstva za ishranu bilja.

Tokom kontrola uzeta su 62 uzorka, a dodatnim brzim testovima ispitivano je prisustvo štetnih organizama i biljnih bolesti poput Phytophthora spp., Erwinia amylovora i Ralstonia solanacearum.

“Svi testirani uzorci bili su negativni”, navodi se.

Na graničnim prelazima i drugim mjestima kontrole pregledano je ukupno 2.100 pošiljki, među kojima 1.393 uvozne, 390 izvoznih, 237 za reeksport i 45 u provozu.

“Izdata su i tri rješenja o zabrani uvoza ili provoza, četiri rješenja o uništenju robe, kao i 28 ovjera deklaracija”, dodaje se.

Pri uvozu su uzeta 414 uzorka, a laboratorijske analize pokazale su da tri uzorka nijesu ispunjavala propisane zahtjeve. Tokom juna laboratorijski je analizirano gotovo 30 odsto uvoznih pošiljki.

Zbog utvrđenih nepravilnosti spriječeno je stavljanje na tržište više proizvoda.

“Vraćene su pošiljke 22 tone pirinča zbog povećanog sadržaja pesticida, 200 palmi koje nijesu odgovarale propisanim normama kvaliteta i 500 kilograma brašna zbog isteka roka trajanja”, navodi se.

Istovremeno su uništene pošiljke od 20 tona zelenih banana, 156 kilograma malina zbog nelegalnog unosa i neodgovarajuće dokumentacije, kao i dvije pošiljke grožđa ukupne težine 1.964 kilograma, od kojih je kod jedne utvrđeno prekoračenje dozvoljenog nivoa pesticida fluonicamid.

Kada je riječ o izvozu, Fitosanitarna inspekcija pregledala je 627 pošiljki i izdala 390 fitosertifikata za izvoz ljekovitog bilja, rezane drvne građe, hrane za životinje, lubenica i krompira, kao i 237 fitosertifikata za reeksport.

Po osnovu izvršenih kontrola i usluga, fitosanitarni inspektori su tokom juna naplatili 72.766.