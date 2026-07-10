Delegaciju izvršne vlasti činiće deset predstavnika, među kojima je pet ministara. Odluku o tome Vlada je donijela na jučerašnjoj sjednici, a spisak delegacije objavljen je na njenom sajtu.

Izvor: Youtube Printscreen/RTVTK

Skupština i Vlada Crne Gore poslaće delegacije u Potočare 11. jula, na obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, ali one neće biti brojne kao prethodne godine.

Iz Skupštine su "Vijestima" rekli da će ih u Potočarima predstavljati dvočlana delegacija koju čine poslanici Bošnjačke stranke (BS) Kenana Strujić Harbić i Adel Omeragić.

Delegaciju izvršne vlasti činiće deset predstavnika, među kojima je pet ministara. Odluku o tome Vlada je donijela na jučerašnjoj sjednici, a spisak delegacije objavljen je na njenom sajtu.

Vladinu delegaciju predvodiće potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović (BS). U Potočare će ići i ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić (Pokret Evropa sad - PES), ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić (BS) i ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Ernad Suljević (BS), kao i ministar javne uprave Maraš Dukaj (Albanski forum - AF).

U delegaciji izvršne vlasti biće i otpravnica poslova u Ambasadi Crne Gore u Sarajevu Satka Hajdarpašić, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Naim Đokaj (AF), državna sekretarka u Ministarstvu regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Mirsada Bošnjak (BS), šef Biroa za informisanje Ministarstva vanjskih poslova Perko Mijatović i samostalni savjetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Ali Čikić.

Iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića je “Vijestima” nezvanično rečeno da šef države, zbog ranije preuzetih obaveza, ove godine neće ići u Potočare.

Demokratska partija socijalista (DPS) će poslati predstavnike, ali oni neće biti dio skupštinske delegacije. Iz te partije "Vijestima" su rekli da će u Srebrenicu ići njihovi poslanici Elvir Zvrko i Nela Savković Vukčević.

I iz Evropskog saveza će ići odvojeno, a njihovu delegaciju predvodiće predsjednik opštine Plav Nihad Canović. Takođe, ni Forcu neće predstavljati poslanik, već predsjednik stranke i prvi čovjek Ulcinja Genci Nimanbegu.

U delegaciji Vlade koja je išla u Srebrenicu prošle godine bilo je osam ministara i tri državna sekretara.

Skupštinsku delegaciju je lani predvodio potpredsjednik Mirsad Nurković (BS), a u njoj su bili i poslanici Strujić Harbić, Edina Dešić (BS), Nađa Laković (PES), Tonči Janović (PES) i Seid Hadžić (PES), kao i Haris Ramović i Zijad Halilović, savjetnici Nurkovića.

Skupštinska delegacija bila je najbrojnija 2024. godine kada ju je činilo 13 poslanika, a predvodila je potpredsjednica Zdenka Popović (Demokrate).

To je bilo prvo obilježavanje nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) krajem maja 2024. godine usvojila rezoluciju kojom je 11. jul proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Rezoluciju je podržala i Crna Gora.

Na obilježavanje 11. jula 2024. su, sem predstavnika Skupštine, išli savjetnici i saradnici predsjednika države, ali i delegacija Vlade, te predstavnici nekoliko partija.

Iz Crne Gore su 2023. u Potočare otputovali tadašnji premijer Dritan Abazović (URA) i bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić (URA).

Abazović je crnogorsku delegaciju predvodio i 2022, kad su s njim u Srebrenicu išli tadašnja potpredsjednica Vlade Jovana Marović, bivši i sadašnji potpredsjednik Ibrahimović, bivši ministar pravde Marko Kovač, bivši i sadašnji ministar javne uprave Dukaj i bivša ministarka kulture i medija Maša Vlaović.

U Potočarima je 2021. bio nekadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, tadašnji potpredsjednik Vlade Abazović i bivši ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović.

Prema podacima Memorijalnog centra iz Potočara, u Srebrenici i okolnim mjestima su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8.300 Bošnjaka.