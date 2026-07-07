U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako javljaju iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, od sredine dana očekuje se umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke mjestimično kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak.

Jutarnja temperatura vazduha od osam do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.