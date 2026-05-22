Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 19, najviša dnevna od 14 do 30 stepeni

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, a na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru je lokalno moguća i grmljavina.

Vjetar će biti mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni.

