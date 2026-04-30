Ljudski faktor i dalje predstavlja dominantan uzrok saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

Izvor: X/Uprava policije Crne Gore/Printscreen

Službenici saobraćajne policije svih regionalnih centara bezbjednosti (Centar, Sjever, Jug i Zapad), kao i službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije, u susret prvomajskim praznicima i tokom vikenda, sprovodiće pojačane preventivne aktivnosti i kontrole na putevima širom Crne Gore, te sankcionisati prekršaje i neodgovorno ponašanje učesnika u saobraćaju.

" Imajući u vidu očekivanu pojačanu frekvenciju saobraćaja, cilj ovih aktivnosti će biti smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posljedicama, kao i obezbjeđivanje bezbjednog i nesmetanog odvijanja drumskog saobraćaja tokom prazničnih i dana vikenda" saopštila je Uprava policije.

" Poseban fokus policijskih kontrola biće usmjeren na sankcionisanje najčešćih prekršaja, među kojima su: neprilagođena i nedozvoljena brzina kretanja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, upotreba mobilnih telefona tokom vožnje, nepropisno preticanje, kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa " navodi se.

Uprava policije poziva sve učesnike u saobraćaju da odgovornim i savjesnim ponašanjem doprinesu sopstvenoj bezbjednosti, kao i bezbjednosti svojih saputnika i drugih vozača.

" Takođe, upućujemo apel svim građanima, a posebno mladim vozačima, vozačima početnicima, kao i motociklistima, da pokažu dodatni oprez i dosljedno poštuju važeće saobraćajne propise " piše u saopštenju