Izgradnja bolnice u Pljevljima kreće sljedeće sedmice, uprkos negativnim izjavama onih koji bi trebalo najviše da joj se raduju, kazala je ministarka javnih radova Majda Adžović, saopšteno je iz njenog resora.

“Sa velikim zadovoljstvom obavještavam crnogorsku javnost da će naredne sedmice u Pljevljima početi radovi na izgradnji nove bolnice, što je istorijski momenat, uzimajući u obzir da u našoj zemlji gotovo pet punih decenija nije izgrađena nijedna opšta bolnica”, poručila je Adžović.

Kako je navela, uprkos populističkim izjavama onih koji, umjesto da se raduju ovoj zdravstvenoj ustanovi, dezinformišu građane, poručuje da Ministarstvo javnih radova, kao i za svaki drugi projekat koji radi, posjeduje svu potrebnu dokumentaciju.

“Naime, resor kojim rukovodim do ovog trenutka nije preduzimao nijednu radnju koja bi se mogla smatrati početkom radova, pa su zlonamjerne opaske pojedinih političara – a u prvom redu predsjednika tamošnje opštine – da se sa radovima počelo bez građevinske dozvole, potpuno neutemeljene”, jasna je ona.

Pojašnjenja radi, kako je dodala, iako su se uveliko bili stekli uslovi za objavljivanje građevinske dozvole za ovaj objekat, imajući u vidu da su prošli rokovi za dostavljanje odgovora tehničkih organa – od kojih je nedostajao samo odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova (u dijelu protivpožarne zaštite), ostali su pri izričitom stavu da se dokumentacija ne formalizuje bez signala sa te adrese – jer im je bezbjednost građana prioritet u aktuelnom, ali i budućem radu.

“Dakle, prijava početka građenja podnijeta je danas, nakon što je građevinska dozvola zvanično objavljena na sajtu nadležnog ministarstva, pa su ispunjeni svi uslovi da izvođač zvanično počne sa radovima. Što se tiče komentara gospodina Darija Vraneša da nije pozvan na ceremoniju polaganja kamena temeljca – možda je bolje odgovoriti pitanjem zašto bi prisustvovao nečemu za šta je javno tvrdio da se nikad neće dogoditi”, naglasila je Adžović.

Ali, kako je istakla, vjeruje da će prisustvovati zvaničnom otvaranju bolnice u Pljevljima.

“Doduše tada kao građanin, jer vidimo da se i u partiji kojoj pripada važne odluke donose bez njegovog prisustva, pa je prinuđen da se bavi svakodnevnim demantijima o sopstvenoj političkoj sudbini”, zaključila je.