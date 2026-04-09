Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključilo je 20. marta 2026. godine Ugovor o izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova na izgradnji sportskog terena i dječijeg igrališta na Ostrvu Cvijeća.

Izvor: JPMD

Planirani zahvat obuhvata uređenje prostora površine od približno 700 m², čime će ovaj lokalitet dobiti savremene sadržaje namijenjene rekreaciji, sportu i boravku djece i mladih.

Izvor: JPMD



Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 80.000,00 eura sa uračunatim PDV-om.

Završetak radova planiran je do 15. juna 2026. godine, čime će Tivat dobiti novi kvalitetan prostor za sport i igru na jednoj od svojih najatraktivnijih lokacija.

Realizacijom ovog projekta, Javno preduzeće nastavlja sa ulaganjima u unapređenje javnih prostora i sadržaja duž obale i stvaranje novih prostora za rekreaciju, sport i boravak djece i mladih, s ciljem podizanja kvaliteta života lokalnog stanovništva i svih posjetilaca.