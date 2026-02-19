Naime, iz za sada još znanično neutvrđnih razloga, "Trideseti avgust" je danas kada se nalazio između ostrva Korčula i Hvar u hrvatskim terirorijalnim vodama, ostao bez pogona jer su otkazala sva njegova četiri motora.

Trajekt "Trideseti avgust" JP Morsko dobro iz Budve doživio je pomorsku nezgodu na putovanju iz Boke Kotorske prema ostrvu Krk u Hrvatskoj, gdje se taj brod uputio na redovni godišnji remont u tamošnje brodgradilište Punat.

Naime, iz za sada još znanično neutvrđnih razloga, "Trideseti avgust" je danas kada se nalazio između ostrva Korčula i Hvar u hrvatskim terirorijalnim vodama, ostao bez pogona jer su otkazala sva njegova četiri motora.

To se dogodilo u veoma nepovoljnim vremenskim uslovima jer na tom dijelu Jadrana vlada jaki jugo i veliki valovi od oko 5 Bofora, pa je trajektu zaprijetila opasnost da bude bačen na obalu Hvara.

Zbog toga je posada broda koju čine četvorica pomoraca predvođenih rukovoditeljem Sektora za pomorski i priobalni prevoz Morskog dobra, kapetanom Aleksandrom Crvenkom bila prinuđena da u jednom trenutku danas zatraži pomoć od hrvastkih pomorskih službi, pa je u pomoć onesposobljenom "Tridesetom avgustu" oko 15 sati iz luke Ploče isplovio remorker "Hrabri" splitske kompanije "Brodospas".

Ipak, u međuvremenu je kako "Vijesti" saznaju, posada "Tridesetog avgusta" uspjela da osposobi dva od četiri motora trajekta i tako brodu vrati pogon, te se trajekt ipak uspio sam na vrijeme odmaći od obale Hvara i nastaviti plovidbu smanjenom brzinom.

Zbog loših vremenskih uslova i činjenica da mu pogon nije potpuno pouzdan, sa crnogorskog trajekta je zatraženo da remorker "Hrabri" ostane u blizini "Tridesetog avgusta" i bude spreman da ga eventualno, u slučaju potrebe, uzme u tegalj. Plan posade našeg trajekta je da se domognu sjeverozapadne obale Hvara i tu zaklone od udara juga, te onda da dok njihov brod boravi na sigurnom sidrištu, definitivno otklone problem sa motorima trajekta. Nakon toga će "Trideseti avgust" nastaviti plovidbu dalje prema sjeverozapadu ka brodogradilištu na Krku gdje je prema prvobitnim planovima, trajekt Morskog dobra trebalo da uplovi u subotu.

Morsko dobro je inače, prije dvadesetak dana sa firmom "Brodoremont Punat" iz istoimenog mjesta na ostrvu Krku potpisalo ugovor za redovni godišnji remont "Tridesetog avgusta", vrijednosti 260.948 eura bez PDV-a.

Trajekt trenutno smanjenom brzinom plovi prema Mili na Hvaru, a u njegovoj blizini je hrvatski tegljač "Hrabri" koji prati crnogorski brod i spreman je da mu u slučaju potrebe, priskoči u pomoć.