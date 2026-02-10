Odlukom Agencije za sprječavanje korupcije od 10. novembra prošle godine konstatuje se da je Aleksić kao javni funkcioner morao da se izuzme od glasanja da Vlada zakupi poslovni prostor ,,Srpske kuće” jer je u konfliktu interesa...

Prema dokumentaciji kojom raspolaže Televizija E, Agencija za sprečavanje korupcije konstatovala je 10. novembra prošle godine da je potpredsjendik Vlade Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije, prekršio zakon glasajući da Vlada Crne Gore plati skoro 120 hiljada eura godišnje za korišćenje prostorija kompanije ,,Srpska kuća” čiji je jedan od osnivača i suvlasnika upravo potpredsjednik Vlade Aleksić.

Budimir Aleksić, potpredsjednik Vlade Crne Gore za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama, prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije kada je krajem maja prošle godine glasao za potpisivanje ugovora o zakupu prostorija kompanije ,,Srpska kuća” u Podgorci, objavila je Televizija E.

Odlukom Agencije za sprječavanje korupcije od 10. novembra prošle godine konstatuje se da je Aleksić kao javni funkcioner morao da se izuzme od glasanja da Vlada zakupi poslovni prostor ,,Srpske kuće” jer je u konfliktu interesa - kao osnivač i suvlasnik tog privrednog društva.

-Utvrđuje se da je javni funkcioner Budimir Aleksić prekršio član 10 stav 1 i član 30 Zakona o sprečavanju korupcije, iz razloga što je dana 29.05.2025. godine na 81. sjednici Vlade Crne Gore učestvovao u usvajanju informacije o potpisivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe korišćenja konferencijskih sala sa privrednim društvom ,,Srpska kuća” d.o.o. Podgorica čiji je jedan od osnivača i članova Skupštine društva ,,Srpska kuća” d.o.o., kao i da posjeduje udio u ovom privrednom društvu – piše, između ostalog, u Odluci ASK-a od 10. novembra 2025. godine.

U pojašnjenju odluke ASK navodi da je Budimir Aleksić u izjašnjenju tvrdio da, citiramo, ,,nije niti vlasnik, niti suvlasnik nepokretnosti ,,Srpske kuće” i da zato nije mogao biti u konfliktu interesa, niti je kršio Zakon o sprvečavanju korupcije.

Međutim, u odluci ASK-a koju potpisuje direktor Dušan Drakić se citira Statut ,,Srpske kuće” koji nedvosmisleno potvrđuje da Aleksić kao član Vlade jeste bio u konfliktu interesa.

-Uvidom u Statut privrednog društva ,,Srpska kuća” d.o.o. Podgorica od 06.12.2021. godine utvrđeno je Budimir Aleksić jedan od osnivača (član 2), kao i da posjeduje 3,83 odsto udjela u društvu, član 5 – piše u obrazloženju Agencije.

Nakon što je Vlada Crne Gore konstatovala još aprila 2024. godine da je, zbog preseljenja Specijalnog državnog tužilaštva u zgradu u Ulici Jovana Tomaševića 2, zadužila je Upravu za državnu imovinu da pronađe adekvatan prostor za, citiramo, ,,kontinuitet rada Vlade”.

Maja 2025. godine Uprava za državnu imovinu predložila je Vladi da usvoji odluku o zakupu 820 kdavdratnih metara prostorija iu ,,Srpskoj kući”. I nakon direktne pogodne, bez tendera, Vlada je prihvatila konačnu ponudu ,,Srpske kuće” da se četiri prostorije iznajme po cijeni od 9.922 eura mjesečno, odnosno za godišnju najamninu u iznosu od 119.064 eura.

Ugovor o zakupu su 18. juna 2025. godine potpisali, u ime zakupodavca ,,Srpske kuće” Emilo Labudović, a u ime zakupca direktor Uprave za državnu imovinu Koča Đurišić.

To što je posao zaključen bez prethodnog raspisivanja tendera, u Agenciji za sprječavanje korupcije nije ocijenjeno kao kršenje zakona o javnim nabavkama. Za premijera Spajića i članove Vlade nije bila politička prepreka ni činjenica što će izdvajati oko 120 hiljada eura godišnje u kompaniju u koju je Vlada Republike Srbije, po nalogu Aleksandra Vučića, već uložila tri i po miliona eura 2020. godine.

Prema informacijama Televizije E, Budimir Aleksić nije jedini funkcioner Vlade Crne Gore koji je bio u fokusu ASK-a, vezano za nezakonitosti, neprijavljivanje poklona i još neke radnje koje su nedozvoljene prema Zakonu o sprečavanju korupcije.

Međutim, na upit Televizije E iz Vlade Crne Gore nije bilo odgovora, do okončanja ovog priloga i teksta.