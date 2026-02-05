Posjetili smo dječiju igraonicu "Bibiland" i iz prve ruke saznali sve o radu sa djecom, dječijim rođendanima kao i koliko je izazovno raditi sa njima

Prepoznati po svojim slatkim i humorističnim skečevima na društvenim mrežama, dječija igraonica "Bibiland" u Podgorici zaista privlači pažnju kako roditelja, tako i djece.

Mi smo ih posjetili, raspitali se malo više o tome šta sve imaju u ponudi za djecu, i saznali mnoge stvari o dječijim navikama, ponašanju, vaspitanju ali i o tome da li je teže izaći na kraj sa djecom ili roditeljima...



POGLEDAJTE VIDEO: