Komunalna policija Opštine Tivat kaznila je juče kompaniju Carinvest iz Budve novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura zbog nepoštovanja odredbi o maksimalnom osovinskom opterećenju lokalnih puteva u Tivtu.

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Naime, mikseri za beton Carinvesta pojedinačne ukupne težine sa teretom od skoro 40 tona, zatečeni su juče kako se kreću saobraćajnicom na Obali Filipa Miloševića u Donjoj Lastvi kod Tivta, a gdje je inače, zabranjen saobraćaj vozila pojedinačne mase veće od pet tona.

Istoj firmi je izrečena i novčana kazna od 170 eura zbog bespravnog zauzimanja javne površine – zelene površine i dijela obalnog šetališta u Donjoj Lastvi ispred gradilišta objekta firme „Univerzum“ iz Podgorice za koju Carinvestovi mikseri ovdje dopremaju beton. Naloženo im je da devastiranu javnu površinu vrate u prvobitno stanje.

Iz Komunalne policije su saopštili da je „Univerzum“ navodno prihvatio obavezu da sanira oštećenu pješačku stazu uz obalu koju su devastirali kamioni koji dolaze na njihovo gradilište u Donjoj Lastvi.