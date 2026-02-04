Pokrenut nadzor u Opštini Kotor
Povodom reagovanja Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor u kojem se poziva Ministarstvo da preduzme mjere iz svoje nadležnosti a u vezi sa aktuelnom pravno-političkom situacijom u Opštini Kotor, ovaj resor ističe da su, kao i u svim sličnim slučajevima do sada, reagovali bez odlaganja i pokrenuli postupak nadzora.
“Nakon što postupak bude okončan, javnost će blagovremeno biti upoznata sa njegovim ishodom, a nadležni organi dobiće službena obavještenja u konkretnom predmetu. Beskompromisna primjena propisa ostaje naš put ka zaštiti demokratije i zakonitosti”, poručuje Ministarstvo.