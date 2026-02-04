Pokrenut nadzor u Opštini Kotor

Povodom reagovanja Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor u kojem se poziva Ministarstvo da preduzme mjere iz svoje nadležnosti a u vezi sa aktuelnom pravno-političkom situacijom u Opštini Kotor, ovaj resor ističe da su, kao i u svim sličnim slučajevima do sada, reagovali bez odlaganja i pokrenuli postupak nadzora.