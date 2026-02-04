Zbog planiranih radova na mreži danas će djelovi više opština biti bez struje, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Vlada Crne Gore/S. Matić

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Drezga, Parci.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dolovi komanski.

-u terminu od 08 do 16 sati: Slatina, Poljica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Široka Ulica,Vonjin Do, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Gvozd, Ćeranića Gora, Gradačka Poljana, Smoljevine.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: komplet potrošači Utjehe, potrošači na području Ahmetovog brijega, ugrada “Emerald Residence”, potrošači oko marketa “Bomaco”, Sustaš i dio potrošača u Ilinom (Mijović).

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Đerana iza Doma Zdravlja

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Pinješa – ulica Ivana Milutinovića, dio naselja Đerane kod hotela Montefila.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Žlijebi, Ubli, Vrbanj, Čaršija- Sutorina – podrućje oko motela “Vinogradi”.

-u terminu od 08 do 16 sati: Đenovići – dio potrošača, Kumbor – Torta.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Konjuhe, selo Košutiće-Opština Andrijevica (60 potrošača)

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Lješnica (prvi dio naselja), Slijepač most, Pali, Zaton, Ostrelj, Grab, Zaton-Klinac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Đuđevina, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Rovačko Trebaljevo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Gostilovina, Kooperacija, Paćice, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i2, Jokići, Stričina, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Murovac i Poroče, dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Meteh (Gornji dio desnog Meteha).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Kalače.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.